Javier López no se detiene y se asegura otro fichaje de gran potencial para Motagua, ¿Alajuelense en desventaja?

El Fútbol Club Motagua no se detiene y sigue fortaleciendo su proyecto de cara al futuro.

El ´Ciclón Azul´ ha estado muy movido en las últimas semanas con los fichajes de Javier López como DT, de John Kléber Oliveira en el ataque y hasta con una nueva nutricionista para el plantel profesional.

Es en ese orden que las Águilas ahora se han asegurado a otro fichaje que les permita seguir peleando en todos los frentes.

¿Quién es el nuevo fichaje que arribará a Motagua?

El director deportivo de la institución, Emilio Izaguirre, ha demostrado en reiteradas ocasiones ser un gran captador de talentos para su equipo.

Es por eso que ahora se ha asegurado para su club uno de los talentos defensivos más prometedores de toda Honduras.

Fútbol Centroamérica pudo conocer que Motagua ya firmó por dos años al defensor de 23 años, Pablo Cacho.

El espigado central que actualmente milita en Club Deportivo Victoria, llegará como agente libre tras finalizar su contrato con la ´Jaiba´.

Se debe señalar que si bien Cacho ya firmó su contrato con Motagua, no se unirá a las filas del ´Ciclón´ hasta enero de 2026.

Esto debido a que el jugador firmó contrato en los últimos 6 meses de su vínculo con Victoria, pero deberá jugar su último torneo para luego unirse a las filas del 19 veces campeón de Honduras.

Es así como Motagua, para el cruce de cuartos de final de la Copa donde enfrentará a Alajuelense, solo tendrá la alta de Luis Vega que renovó con el club y ya fue inscrito ante Concacaf.