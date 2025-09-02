Es tendencia:
“Experiencia en México y Guatemala”: Motagua hace el fichaje que más sorprende a toda Concacaf; Javier López fue clave

Motagua ha concretado el fichaje que Javier López buscó y que en el pasado ya le dio frutos. Descubre de quién se trata.

Motagua concretó fichaje que viene con experiencia de México y Guatemala.
Javier López ha llegado a Motagua no solo para tomar el trabajo que dejó Diego Vázquez, si no que también para dejar su propio sello.

El español ya tiene un par de cotejos y aún no conoce la derrota, por lo que ahora todo marcha bien en su relación con la afición.

A pesar de llegar con el mercado de fichajes al límite y solo poder traer a John Kleber, delantero centro de 25 años.

Ya con el libro de pases cerrado, el López ha cerrado el una contración que va ayudar a crecer la estructura del club.

Motagua suma al equipo a la nutrióloga mexicana, Marisol Vallejo. Llega por petición del profesor Javier López, con quien ya trabajó en el Antigua.

Su labor será clave en la nutrición, prevención de lesiones y rendimiento del plantel.

Comunicado oficial sobre Marisol Vallejo

Motagua contrata nutrióloga deportiva

Con el objetivo de garantizar el rendimiento óptimo y bienestar de sus futbolistas, Motagua anuncia la contratación de la nutrióloga deportiva, Marisol Vallejo.

Dentro de las funciones de la profesional destacan la elaboración de menús específicos para viajes y torneos adaptados a las necesidades energéticas de los futbolistas del azul profundo, asesoría enfocada a la prevención de lesiones, mejora del rendimiento, y adecuada recuperación después de los entrenamientos y partidos.

Además, orientación individualizada para cada jugador, con establecimiento de porciones y planes nutricionales personalizados considerando sus requerimientos físicos, posición en cancha y calendario competitivo.

La mexicana Vallejo, llega al Motagua por petición exclusiva de Javier López, ya que trabajaron juntos en el Antigua GFC.

