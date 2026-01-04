¿Cuándo se juega la final de vuelta entre Olimpia y Marathón tras el empate 2-2?

Una vez finalizado el primer capítulo de la serie en San Pedro Sula, la gran pregunta de los aficionados de Olimpia y Marathón es una sola: cuándo se juega el partido que define al campeón del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

La ida culminó 2-2 en un vibrante partido, en la vuelta debe haber un ganador para definir al nuevo campeón. Los goles los hicieron Nicolás Messiniti y Rubilio Castillo por el Verde y por los blancos Emanuel Hernández y Yustin Arboleda.

A continuación, la información confirmada: fecha, hora, estadio y las opciones para seguir la revancha en vivo.

Olimpia vs. Marathón: fecha, hora y estadio de la final de vuelta

Partido: Olimpia vs. Marathón (final de vuelta)



Olimpia vs. Marathón (final de vuelta) Día: miércoles 7 de enero de 2026



Hora: 7:00 pm (Honduras)



Estadio: Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa

Horario de Olimpia vs. Marathón en Estados Unidos

Este (ET): 8:00 pm



Centro (CT): 7:00 pm



Montaña (MT): 6:00 pm



Pacífico (PT): 5:00 pm



¿Dónde ver en vivo la final de vuelta?

TV (Honduras): Canal Deportes TVC



Streaming / internacional: deportestvc.com



¿Qué pasa si la serie se empata en la vuelta?

En la Gran Final, el campeón se define así:

Primero por puntos en los dos partidos



en los dos partidos Si hay empate en puntos, por diferencia de goles (marcador global) .



. Si sigue igualado, hay tiempo extra (30’, en dos tiempos de 15’) .



. Y si no se rompe la igualdad, se define por penales.



¿Por qué la vuelta se juega en Tegucigalpa?

La final está diseñada para que el equipo mejor ubicado en la fase regular pueda cerrar la serie como local. Olimpia quedó en la cima, Marathón fue escolta y por eso el último partido del Apertura 2025 se jugará en el Estadio Nacional Chelato Uclés.