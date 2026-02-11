Jeaustin Campos pierde oportunidad en Honduras y Motagua supera a Olimpia: así está la tabla de posiciones del Clausura 2026

El Real España de Jeaustin Campos perdió la oportunidad de alejarse en el liderato del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras tras empatar 1-1 ante el Juticalpa.

La Máquina abrió el marcador al minuto 54 a través de Eddie Hernández que aprovechó una serie de rebotes dentro del área para poner el primero en el marcador.

Sin embargo, apenas 11 minutos después, Marcelo Canales puso el empate para el Juticalpa con un golazo Olímpico que puso el 1-1 final.

Con este empate, los de Jeaustin Campos siguen en el liderato con once puntos en cinco partidos jugados, seguidos por Motagua que llegó a ocho tras derrotar 0-5 a Génesis.

En la tercera posición está Olimpia que en cuatro partidos jugados en el Clausura 2026 suma también ocho puntos tras dos triunfos y dos empates.

Así está la tabla de posiciones

Equipo PJ Puntos Real España 5 11 Motagua 4 8 Olimpia 4 8 Juticalpa 5 6 Marathón 4 5 Olancho 4 5 Victoria 3 5 Lobos 4 3 Choloma 5 3 Platense 3 2 Génesis 5 2

Los resultados de la jornada

Génesis 0-5 Motagua

Choloma 0-1 Olancho

Juticalpa 1-1 Real España

Lobos vs. Victoria

Marathón vs. Platense