Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Jeaustin Campos pierde oportunidad en Honduras y Motagua supera a Olimpia: así está la tabla de posiciones del Clausura 2026

El equipo dirigido por el entrenador tico sigue siendo líder invicto del torneo de Liga Nacional en Honduras tras vencer a Juticalpa.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
El Real España es líder invicto del Clausura 2026 en Honduras.
El Real España es líder invicto del Clausura 2026 en Honduras.

El Real España de Jeaustin Campos perdió la oportunidad de alejarse en el liderato del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras tras empatar 1-1 ante el Juticalpa.

La Máquina abrió el marcador al minuto 54 a través de Eddie Hernández que aprovechó una serie de rebotes dentro del área para poner el primero en el marcador.

¿Dereck Moncada deja Colombia? Tres clubes de poderosa liga tienen al ex Olimpia en carpeta

ver también

¿Dereck Moncada deja Colombia? Tres clubes de poderosa liga tienen al ex Olimpia en carpeta

Sin embargo, apenas 11 minutos después, Marcelo Canales puso el empate para el Juticalpa con un golazo Olímpico que puso el 1-1 final.

Con este empate, los de Jeaustin Campos siguen en el liderato con once puntos en cinco partidos jugados, seguidos por Motagua que llegó a ocho tras derrotar 0-5 a Génesis.

En la tercera posición está Olimpia que en cuatro partidos jugados en el Clausura 2026 suma también ocho puntos tras dos triunfos y dos empates.

“Baja”: se confirma la noticia de último momento que afecta el América vs Olimpia por la Concachampions 2026

ver también

“Baja”: se confirma la noticia de último momento que afecta el América vs Olimpia por la Concachampions 2026

Así está la tabla de posiciones

EquipoPJPuntos
Real España511
Motagua48
Olimpia 48
Juticalpa56
Marathón45
Olancho45
Victoria35
Lobos 43
Choloma53
Platense32
Génesis52
Publicidad

Los resultados de la jornada

Génesis 0-5 Motagua

Choloma 0-1 Olancho

Juticalpa 1-1 Real España

Lobos vs. Victoria

Marathón vs. Platense

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
No hay marcha atrás: Marathón tomó firme decisión con Pablo Lavallén tras el castigo en Honduras
Honduras

No hay marcha atrás: Marathón tomó firme decisión con Pablo Lavallén tras el castigo en Honduras

Golpe para Marathón: el feroz castigo confirmado a Pablo Lavallén tras denunciar el arbitraje
Honduras

Golpe para Marathón: el feroz castigo confirmado a Pablo Lavallén tras denunciar el arbitraje

“Me harté”: Pablo Lavallén confirma su futuro tras polémica con el Real España de Jeaustin Campos y atiza contra el fútbol hondureño
Honduras

“Me harté”: Pablo Lavallén confirma su futuro tras polémica con el Real España de Jeaustin Campos y atiza contra el fútbol hondureño

“Se puede pelear”: Eduardo Espinel se calentó tras ser eliminado por el América y este fue el cruce que tuvo
Honduras

“Se puede pelear”: Eduardo Espinel se calentó tras ser eliminado por el América y este fue el cruce que tuvo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo