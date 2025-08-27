Es tendencia:
Humillación máxima en Tibás: el gesto de figura de Motagua que indigna a todo Saprissa tras la eliminación

Motagua logró la clasificación ante Saprissa y tras el encuentro una de sus figuras no se guardó nada.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Motagua logró eliminar a Saprissa en Costa Rica.
Motagua dio el batacazo y logró la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana tras eliminar a Saprissa.

El ´Ciclón´ sacó el empate que necesitaba y partió de Tibás con el boleto a los 4tos de final de la Copa asegurándose así un gran ingreso económico y el derecho de seguir soñando con el título.

Motagua recibe una enorme suma: se confirma el monto en dólares que cobrarán tras eliminar a Saprissa de la Copa Centroamericana

Tras el encuentro una de sus figuras no se contuvo y dejó salir todo el desahogo con varios gestos que enervaron a los hinchas saprissistas.

Christopher Meléndez enciende a todo Saprissa

Sin duda que los ánimos en el Ricardo Saprissa Aymá estuvieron caldeados y eso se notó tras el pitazo final.

El lateral derecho Christopher Meléndez se prendió en un acalorado ida y vuelta con los aficionados morados y no dejó pasar la oportunidad de pasarles factura.

El “Búho” no se guardó nada y les hizo las señas de no escucharlos y luego de mandarlos a dormir tras haber quedado otra vez eliminados de local.

Gabriel Araújo da el golpe sobre la mesa y confirma su nuevo equipo en Centramérica tras salir de Olimpia

Gabriel Araújo da el golpe sobre la mesa y confirma su nuevo equipo en Centramérica tras salir de Olimpia

Meléndez fue una de las grandes actuaciones de la noche en defensa y logró que el cuadro tico no le hiciera daño a su equipo.

Motagua avanzó como primer lugar del grupo y ahora cerrará de local la llave de eliminatoria directa.

El ´Mimado´ espera rival ya que avanzó de fase junto a Cartaginés que goleó a Independiente de Panamá.

