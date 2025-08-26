Gabriel Araújo da el golpe sobre la mesa y confirma su nuevo equipo en Centramérica tras salir de Olimpia

Giro inesperado para Gabriel Araújo a pocos días para el cierre del mercado de fichajes. El brasileño salió de Olimpia y ahora tiene nuevo club en Centroamérica.

A sus 33 años ha firmado un nuevo contrato tras ganar 5 títulos de Liga Nacional y 1 Concacaf League con los albos.

¿Qué equipo fichó a Gabriel Araújo?

El lateral se olvidó de Olimpia y es nueva contración de Génesis Polícia. Llega aportar mucha experiencia a este club, así lo confirmaron en un comunicado oficial.

“BIENVENIDO BRASILEÑO, GABRIEL ARAÚJO A GENESIS POLICÍA NACIONAL FC

Un jugador más que se une a las filas de Génesis FC

El ex jugador de Olimpia, el brasileño Gabriel Araujo de 33 años y lateral izquierdo, refuerza la defensa de nuestro equipo, una contratación importante que se logró gracias a las gestiones de la Directiva de nuestro Club.

Recordemos que Araujo en su trayectoria por Olimpia, llegó a marcar seis (6) golazos”.

Su debut se espera que sea el sábado 30 de agosto cuando Génesis enfrente a Victoria por la jornada 7 del Apertura 2025.

