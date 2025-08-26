Es tendencia:
Gabriel Araújo da el golpe sobre la mesa y confirma su nuevo equipo en Centramérica tras salir de Olimpia

El lateral derecho ya ha decidido su futuro y el equipo donde jugará lo que resta de 2025. En Olimpia no estarán felices.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Gabriel Araújo tiene nuevo equipo en Honduras.

Giro inesperado para Gabriel Araújo a pocos días para el cierre del mercado de fichajes. El brasileño salió de Olimpia y ahora tiene nuevo club en Centroamérica.

A sus 33 años ha firmado un nuevo contrato tras ganar 5 títulos de Liga Nacional y 1 Concacaf League con los albos.

¿Qué equipo fichó a Gabriel Araújo?

El lateral se olvidó de Olimpia y es nueva contración de Génesis Polícia. Llega aportar mucha experiencia a este club, así lo confirmaron en un comunicado oficial.

“BIENVENIDO BRASILEÑO, GABRIEL ARAÚJO A GENESIS POLICÍA NACIONAL FC

Un jugador más que se une a las filas de Génesis FC

El ex jugador de Olimpia, el brasileño Gabriel Araujo de 33 años y lateral izquierdo, refuerza la defensa de nuestro equipo, una contratación importante que se logró gracias a las gestiones de la Directiva de nuestro Club.

Recordemos que Araujo en su trayectoria por Olimpia, llegó a marcar seis (6) golazos”.

Su debut se espera que sea el sábado 30 de agosto cuando Génesis enfrente a Victoria por la jornada 7 del Apertura 2025.

