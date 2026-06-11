“Hoy me despido”: las emotivas palabras de Luis Palma en su adiós definitivo

Luis Palma se despidió con emotivas palabras y el mensaje ha llegado al corazón de un club que le abrió las puertas de la élite en Europa.

El Celtic se prepara para una nueva etapa tras la emotiva despedida de uno de sus futbolistas, quien utilizó sus redes sociales para decir adiós a la institución y a los aficionados después de cumplir lo que calificó como “un sueño de la infancia”.

En un sentido texto, Luis Palma recordó cómo desde niño anhelaba jugar en escenarios tan importantes como el Celtic Park y vivir las famosas noches de torneos europeos, asegurando que gracias a Dios pudo hacer realidad ese deseo.

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El futbolista no quiso marcharse sin antes reconocer el trabajo de todas las personas que forman parte del club escocés. En su carta, dio las gracias formalmente a la junta directiva, a los entrenadores, a sus compañeros de equipo y a todo el personal que trabaja detrás de escena.

El futbolista destacó que todos ellos le brindaron confianza y apoyo, ayudándolo a crecer tanto en el ámbito profesional como en el personal, por lo que se marcha con recuerdos y amistades que guardará para siempre.

Por último, dedicó unas palabras muy especiales a los seguidores del Celtic, a quienes agradeció el cariño recibido desde su llegada. Aseguró que sintió un amor incondicional desde el primer día y cerró su mensaje prometiendo que siempre será uno más de ellos. Aunque todavía no se han dado detalles sobre cuál será el próximo destino en su carrera, el jugador se despide con el respeto y el afecto de toda la afición.

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El adiós de Luis Palma al Celtic

Hoy me despido de un club que marcó un capítulo muy especial en mi vida.

Desde niño soñaba con jugar en estadios como el Celtic Park, experimentando noches europeas inolvidables y representando a una institución tan grande como el Celtic F.C. Por la gracia de Dios, ese sueño se hizo realidad.

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Me gustaría agradecer sinceramente a todos los que hicieron posible mi viaje en este club: la junta, entrenadores, compañeros de equipo, personal técnico, y cada persona que trabaja detrás de las escenas. Gracias por su confianza, apoyo y por ayudarme a crecer tanto como jugador como persona. Me voy con recuerdos y amistades inolvidables que apreciaré por el resto de mi vida.

A los fans, gracias desde el fondo de mi corazón. Desde el primer día, sentí tu amor y apoyo inquebrantable. Siempre seré uno de ustedes.

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En resumen

El hondureño Luis Palma se despidió del Celtic F.C. asegurando que jugar noches europeas en Celtic Park era el sueño que tenía desde niño.

El atacante agradeció profundamente a la directiva, compañeros, entrenadores y empleados del club por ayudarlo a crecer como jugador y persona.

Palma dedicó un mensaje especial a los fanáticos por su apoyo incondicional desde el primer día y prometió ser siempre un seguidor más del equipo.