¿Quién es el árbitro de Costa de Marfil vs. Noruega en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Jesús Valenzuela

La designación pone a un juez venezolano de amplia experiencia internacional al frente de un cruce muy exigente.

Jesús Valenzuela será el árbitro principal del partido entre Costa de Marfil y Noruega, por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará este martes 30 de junio en el Dallas Stadium, nombre FIFA del AT&T Stadium.

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La designación pone a un juez venezolano de amplia experiencia internacional al frente de un cruce muy exigente. Costa de Marfil llega como uno de los equipos africanos más sólidos del torneo; Noruega, con una generación europea de mucho poder ofensivo.

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Para Valenzuela, el partido tendrá una dificultad clara: se trata de eliminación directa y el ganador enfrentará a Brasil en octavos. Ya no hay margen de tabla ni posibilidad de corregir en la siguiente fecha.

Quién es Jesús Valenzuela, árbitro de Costa de Marfil vs. Noruega

Jesús Valenzuela Sáez es un árbitro venezolano nacido el 24 de noviembre de 1983 en Acarigua, Venezuela. Es internacional FIFA desde 2013 y forma parte de la CONMEBOL.

Valenzuela se consolidó como uno de los árbitros más importantes del fútbol sudamericano durante la última década. Dirigió en la liga venezolana, en torneos continentales de clubes y en partidos de selecciones, hasta transformarse en una presencia habitual en designaciones internacionales.

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Su carrera incluye partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y torneos FIFA. Además, fue reconocido como uno de los árbitros destacados de CONMEBOL por su regularidad en partidos de alta exigencia.

En el Mundial 2026, Valenzuela vuelve a tener protagonismo después de haber estado presente en la Copa del Mundo anterior. Su designación para Costa de Marfil vs. Noruega confirma que FIFA lo mantiene dentro del grupo de jueces de confianza para cruces importantes.

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Antecedentes internacionales de Jesús Valenzuela

Jesús Valenzuela ya sabe lo que significa dirigir en una Copa del Mundo.

En Qatar 2022, fue árbitro principal del partido entre Inglaterra y Estados Unidos, por la fase de grupos, y también estuvo al frente de Francia vs. Polonia, por los octavos de final. Esa experiencia le dio rodaje en partidos con alta exposición global.

Antes del Mundial 2026, también había acumulado recorrido en competiciones sudamericanas. Dirigió finales y cruces importantes de clubes, además de partidos de Eliminatorias y Copa América, donde el ritmo físico y la presión suelen ser muy altos.

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En esta Copa del Mundo, Valenzuela ya tuvo actividad antes de Costa de Marfil vs. Noruega. Dirigió Australia vs. Turquía, por el Grupo D, y luego estuvo a cargo de Bosnia y Herzegovina vs. Qatar, por el Grupo B.

El cruce entre marfileños y noruegos será su tercer partido como árbitro principal en el Mundial 2026 y el primero en una instancia de eliminación directa. La exigencia será mayor: cualquier decisión dentro del área, tarjeta fuerte o revisión de VAR puede cambiar el destino de una selección.

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Por qué Costa de Marfil vs. Noruega puede exigir al árbitro

El partido puede tener potencia, contacto e intensidad desde el inicio.

Costa de Marfil cuenta con futbolistas físicos, velocidad en ataque y mucha capacidad para disputar duelos individuales. Si logra llevar el partido a un ritmo de choque, Valenzuela tendrá que marcar rápido el límite entre contacto permitido y falta.

Noruega, en cambio, puede lastimar con ataques más directos y con delanteros de enorme jerarquía. Si el equipo europeo consigue activar a sus figuras cerca del área, cada contacto defensivo puede generar reclamos y revisiones.

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Para el árbitro venezolano, la clave será sostener un criterio firme en los duelos, controlar las protestas y manejar bien las acciones de pelota detenida. En un mata-mata, una infracción cerca del área o una decisión en tiempo agregado puede cambiar toda la llave.

Cuerpo arbitral de Costa de Marfil vs. Noruega

El equipo arbitral de Costa de Marfil vs. Noruega tendrá conducción venezolana y apoyo paraguayo en las funciones complementarias.

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