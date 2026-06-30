Cuál es el ranking FIFA de Costa de Marfil y cuántos puestos la separan de Noruega en el Mundial 2026

Costa de Marfil llega al partido contra Noruega por los 16avos de final del Mundial 2026 con una diferencia mínima en contra en el ranking FIFA, aunque con una fase de grupos que la dejó muy bien parada.
En la actualización previa al Mundial, Costa de Marfil aparece en el puesto 33, mientras que Noruega ocupa el lugar 31. Es decir, entre ambas selecciones hay apenas dos puestos de diferencia, con ventaja para el equipo europeo.
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El partido se jugará este martes 30 de junio en el Dallas Stadium, nombre FIFA del AT&T Stadium. Para Costa de Marfil, será una oportunidad de sostener su crecimiento; para Noruega, una prueba clave para confirmar el peso de su generación.
Cuál es el ranking FIFA de Costa de Marfil
Costa de Marfil ocupa el puesto 33 del ranking FIFA, una ubicación que la deja muy cerca de Noruega en la comparación directa.
La diferencia de dos lugares muestra que no se trata de un cruce desequilibrado. Costa de Marfil no llega como una selección muy inferior, sino como un equipo competitivo, campeón reciente de África y con futbolistas capaces de imponerse en el plano físico y técnico.
En la fase de grupos, los Elefantes confirmaron ese crecimiento. Le ganaron a Ecuador, compitieron ante Alemania y cerraron con una victoria ante Curazao para terminar segundos en el Grupo E.
Cuál es el ranking FIFA de Noruega
Noruega está en el puesto 31 del ranking FIFA, dos lugares por encima de Costa de Marfil.
La ubicación refleja el avance de una selección que volvió a competir en un Mundial con una generación de mucho impacto ofensivo. Su ranking no la coloca entre las grandes candidatas, pero sí dentro de un grupo de selecciones peligrosas para cualquier rival.
En el Mundial, Noruega terminó segunda del Grupo I. Goleó a Iraq, empató con Senegal y perdió contra Francia en la última fecha. Ese recorrido le alcanzó para avanzar, aunque también dejó algunas dudas defensivas antes del cruce.
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Cómo llegaron Costa de Marfil y Noruega al cruce
Costa de Marfil avanzó como segunda del Grupo E, detrás de Alemania.
Sus resultados fueron:
- Costa de Marfil 1-0 Ecuador
- Alemania 2-1 Costa de Marfil
- Curazao 0-2 Costa de Marfil
Noruega terminó segunda del Grupo I, por debajo de Francia.
Sus resultados fueron:
- Noruega 4-1 Iraq
- Noruega 1-1 Senegal
- Noruega 1-4 Francia
El cruce reúne a dos selecciones de ranking muy parecido, pero con perfiles distintos: una Costa de Marfil más física y compacta, y una Noruega con más nombres de impacto ofensivo.
Costa de Marfil quiere que el ranking no marque el techo
La diferencia de apenas dos puestos favorece a Noruega, pero el margen es mínimo.
Costa de Marfil llega con confianza por lo hecho en el grupo y con una identidad muy clara: intensidad, potencia, orden defensivo y capacidad para castigar cuando encuentra espacios. En un partido de eliminación directa, esas herramientas pueden ser decisivas.
Para el equipo africano, ganarle a Noruega sería una señal fuerte. No solo por avanzar a octavos, sino porque después lo esperará Brasil, un rival que pondría a los Elefantes en una vidriera mundial todavía mayor.
Noruega busca confirmar su generación
Noruega llega apenas mejor ubicada en el ranking y con nombres que generan expectativa.
El equipo europeo tiene poder de gol, jerarquía en ataque y futbolistas acostumbrados a competir en ligas de primer nivel. Sin embargo, el golpe ante Francia dejó una advertencia: si concede espacios o pierde duelos físicos, puede sufrir.
Ante Costa de Marfil, Noruega deberá manejar bien los momentos del partido. El ranking la favorece por poco, pero la clasificación se resolverá en el campo: en 90 minutos, en tiempo extra o en penales.
Datos de Costa de Marfil vs. Noruega
- Partido: Costa de Marfil vs. Noruega.
- Instancia: 16avos de final.
- Fecha: martes 30 de junio.
- Estadio: Dallas Stadium / AT&T Stadium.
- Ranking FIFA de Costa de Marfil: 33º.
- Ranking FIFA de Noruega: 31º.
- Diferencia: 2 puestos a favor de Noruega.
- Contexto: Costa de Marfil y Noruega llegan como segundos de grupo.