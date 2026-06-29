Marruecos sacó a Países Bajos y ya tiene rival: contra quién y cuándo juega los octavos de final del Mundial 2026

Después de empatar el partido sobre el tiempo de descuento, Marruecos se impuso en los penales y clasificó a los octavos de final.

Marruecos acaba de eliminar a Países Bajos en la ronda de 16avos de final del Mundial 2026. Después de igualar por 1-1 en el tiempo reglamentario, ninguno se sacó diferencias en el tiempo extra y todo se definió en la tanda de penales, donde los africanos fueron más contundentes.

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Cody Gakpo había puesto el 1-0 sobre el minuto 72. Cuando parecía que Países Bajos se quedaba con la clasificación a los octavos de final, apareció la cabeza de Issa Diop en el minuto 90 para empatar el marcador.

En los penales, el selccionado marroquí se impuso por 3-2 después de varios fallos desde ambos lados. Ismael Saibari lanzó el quinto que significó el pase de Marruecos a los octavos de final por segundo Mundial consecutivo, instancia en la que ya tienen rival.

ver también Cuál es el ranking FIFA de Marruecos y cuántos puestos lo separan de Países Bajos en el Mundial 2026

Marruecos será rival de Canadá en los octavos de final

Los dirigidos por Mohamed Ouahbi se enfrentarán a Canadá, que este domingo eliminó a Sudáfrica tras ganar por 1-0 con un gol al minuto 92. El encuentro se jugará el próximo sábado 4 de julio en el Houston Stadium.

Pese a ser uno de los anfitriones, Canadá no volverá a hacer de local en su territorio pase lo que pase. De todas maneras, la Hoja de Maple lo hará cerca de su país, por lo que se espera un gran número de canadienses en Houston.

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¿Contra quién jugará el ganador de Canadá vs. Marruecos en cuartos de final?

El ganador del partido entre Marruecos y Canadá se cruzará con Paraguay o el vencedor del mano a mano que disputarán este martes Francia y Suecia en el Estadio de Nueva Jersey.