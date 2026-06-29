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Revelan la condición que puso Thomas Christiansen para seguir en Panamá tras el Mundial 2026

Christiansen termina su contrato con los Canaleros en el mes de junio y negocia para renovarlo.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El DT danés termina su contrato en junio.
© Getty ImagesEl DT danés termina su contrato en junio.

La Selección de Panamá ya está en territorio panameño después de haber participado en el Mundial 2026. Los Canaleros se despidieron el sábado con una derrota por 2-0 ante Inglaterra y cerraron la fase de grupos con tres caídas sin marcar.

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Ahora que la Copa del Mundo quedó atrás para la Federación Panameña, los directivos empezaron a planificar lo que será el futuro. La principal preocupación al día de hoy es lograr la renovación de Thomas Christiansen, aunque no está confirmada por el momento.

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La intención de la federación es que Christiansen se haga cargo del proceso rumbo al Mundial 2030. En medio de esta incertidumbre sobre su continuidad, el entrenador danés puso una condición para extender el vínculo que finaliza esta semana.

Según la información de periodista Ricardo Icaza, Christiansen exige “tener más control de categorías menores del seleccionado panameño para que “sigan su filosofía“. Al menos, sería para las selecciones de U20 y U17.

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Además de este pedido, Christiansen solicitó un aumento salarial que ya se había dado a conocer días atrás. Los directivos aprobaron este incremento y le ofrecieron percibir un salario anual de 1.2 millones de dólares al DT canalero.

Las intenciones son las mismas desde ambas partes hasta ahora. Tanto el DT como la federación quieren una renovación. Sin embargo, habrá varios días de negociaciones en los que se pondrán diferentes condiciones y nuevas medidas para el nuevo proceso.

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En resumen

  • La Selección de Panamá regresó al país tras quedar eliminada del Mundial 2026.
  • El DT Thomas Christiansen exige controlar las categorías U20 y U17 para renovar.
  • Los directivos aprobaron ofrecer un salario anual de 1.2 millones de dólares al entrenador.

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