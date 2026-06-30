En qué estadio juegan Costa de Marfil vs. Noruega en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

El equipo africano tuvo una fase de grupos muy competitiva: venció 1-0 a Ecuador, perdió 2-1 contra Alemania y cerró con un triunfo 2-0 ante Curazao.

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan este martes 30 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce que se jugará en el Dallas Stadium, nombre FIFA del AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas, dentro del área metropolitana de Dallas. Será un partido con premio grande: el ganador avanzará a octavos de final y enfrentará a Brasil, que viene de eliminar a Japón.

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Costa de Marfil llega como segunda del Grupo E, después de una fase de grupos muy sólida. Noruega, por su parte, terminó segunda en el Grupo I y buscará dar otro paso en su regreso a los primeros planos mundialistas.

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Dónde juegan Costa de Marfil vs. Noruega

El partido entre Costa de Marfil y Noruega se disputará en el Dallas Stadium, la denominación utilizada por FIFA para el AT&T Stadium durante el Mundial 2026.

El estadio está ubicado en Arlington, Texas, una ciudad situada entre Dallas y Fort Worth. Es la casa de los Dallas Cowboys, una de las franquicias más populares de la NFL, y uno de los recintos más imponentes del deporte estadounidense.

El AT&T Stadium fue inaugurado en 2009 y se convirtió rápidamente en un símbolo de los grandes eventos en Estados Unidos. Su tamaño, su techo retráctil, su pantalla central gigante y sus zonas premium lo ubican entre las sedes más impactantes del torneo.

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Para Costa de Marfil vs. Noruega, la sede tendrá un cruce de estilos muy interesante. Del lado africano, un equipo físico, ordenado y con futbolistas de gran potencia; del lado europeo, una selección con nombres de elite en ataque y capacidad para lastimar en pocos toques.

Dallas Stadium, una sede gigante y con techo retráctil

El Dallas Stadium es una de las sedes más grandes y modernas del Mundial 2026.

Su principal característica es el techo retráctil, que permite adaptar el estadio a las condiciones climáticas. En una ciudad como Arlington, donde el calor puede ser fuerte durante el verano, ese detalle puede ayudar a mejorar la experiencia de jugadores y público.

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Otro elemento distintivo es la pantalla suspendida sobre el campo, una de las más reconocibles del deporte estadounidense. Ese recurso forma parte de la identidad del estadio y refuerza la sensación de espectáculo masivo.

Para el Mundial, el recinto utiliza el nombre de Dallas Stadium por las reglas de FIFA sobre marcas comerciales. Además, como ocurre con varios estadios de la NFL, fue adaptado para fútbol con una configuración específica de campo, zonas técnicas, prensa, hospitalidad y operación de partido.

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Capacidad del Dallas Stadium para el Mundial 2026

El Dallas Stadium tendrá una capacidad cercana a los 94.000 espectadores para el Mundial 2026, por lo que aparece como el recinto de mayor aforo entre todas las sedes del torneo.

Esa dimensión le da un peso especial dentro de la Copa. No solo por la cantidad de público que puede recibir, sino también por la escala del escenario: tribunas amplias, zonas premium, una operación preparada para eventos masivos y una estructura pensada para partidos de máxima exposición.

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Para Costa de Marfil vs. Noruega, el contexto será particular. No se trata de un clásico mundialista, pero sí de un cruce de eliminación directa con dos selecciones que llegan con argumentos reales para competir. Además, el ganador tendrá un desafío enorme en la siguiente ronda: Brasil.

El escenario del juego Costa de Marfil vs. Noruega. Foto: hksinc.

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Los partidos del Mundial 2026 en el Dallas Stadium

El Dallas Stadium es una de las sedes con mayor actividad en el Mundial 2026, con los partidos de fase de grupos que ya pasaron, cruces de eliminación directa y una semifinal.

Entre los encuentros programados en esta sede aparecen:

Corea del Sur 2-1 República Checa — Grupo A, 11 de junio.

— Grupo A, 11 de junio. Países Bajos 2-2 Japón — Grupo F, 14 de junio.

— Grupo F, 14 de junio. Inglaterra 4-2 Croacia — Grupo L, 17 de junio.

— Grupo L, 17 de junio. Argentina 2-0 Austria — Grupo J, 22 de junio.

— Grupo J, 22 de junio. Jordania vs. Argentina — Grupo J, 27 de junio.

— Grupo J, 27 de junio. Costa de Marfil vs. Noruega — 16avos de final, 30 de junio.

— 16avos de final, 30 de junio. Partidos de eliminación directa — julio.

— julio. Semifinal — 14 de julio.

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Costa de Marfil llega desde el Grupo E

Costa de Marfil avanzó a los 16avos de final como segunda del Grupo E.

El equipo africano tuvo una fase de grupos muy competitiva: venció 1-0 a Ecuador, perdió 2-1 contra Alemania y cerró con un triunfo 2-0 ante Curazao. Con esos resultados llegó a 6 puntos y se metió en la fase eliminatoria.

Para los Elefantes, el cruce ante Noruega representa otra oportunidad histórica. Costa de Marfil ya había tenido generaciones de mucho talento, pero este Mundial le permitió superar una barrera importante y competir en una ronda decisiva.

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Noruega llega con una generación de peso

Noruega terminó segunda del Grupo I, detrás de Francia.

El equipo europeo debutó con una goleada 4-1 ante Iraq, luego empató 1-1 contra Senegal y cerró la fase de grupos con una derrota 4-1 frente a Francia. Aun así, le alcanzó para avanzar como segunda de la zona.

El desafío ahora será sostener el nivel en un mata-mata. Noruega cuenta con futbolistas de mucho peso ofensivo, pero deberá demostrar que puede competir también en partidos cerrados, donde el margen de error es mínimo.

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Datos de Costa de Marfil vs. Noruega