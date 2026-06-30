Qué pasa si Noruega gana, empata o pierde contra Costa de Marfil por los 16avos de final del Mundial 2026

Costa de Marfil, por su parte, fue segunda del Grupo E. Venció 1-0 a Ecuador, perdió 2-1 ante Alemania y luego le ganó 2-0 a Curazao.

Noruega enfrenta este martes a Costa de Marfil por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce que puede marcar el verdadero despegue de su generación.

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El equipo europeo llegó a esta instancia como segundo del Grupo I, con 4 puntos. Debutó con una goleada 4-1 ante Iraq, empató 1-1 contra Senegal y cerró con una derrota 4-1 frente a Francia.

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Costa de Marfil, por su parte, fue segunda del Grupo E. Venció 1-0 a Ecuador, perdió 2-1 ante Alemania y luego le ganó 2-0 a Curazao. Ahora ambos se cruzan en Dallas, con un lugar en octavos de final en juego.

Qué pasa si Noruega le gana a Costa de Marfil

Si Noruega le gana a Costa de Marfil, se clasificará a los octavos de final del Mundial 2026.

La victoria le permitiría meterse entre las mejores 16 selecciones del torneo y confirmar que su regreso a una fase eliminatoria no es casualidad. Además, sería un respaldo fuerte para una generación que llegó con nombres de enorme peso en el fútbol europeo.

El ganador de este cruce enfrentará en octavos a Brasil, que viene de vencer a Japón en los 16avos de final. Por eso, superar a Costa de Marfil no solo significa avanzar: también implica preparar un desafío de máxima dificultad contra una de las selecciones más grandes de la historia.

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Para Noruega, ganar sería dar un paso de madurez. Después de sufrir ante Francia en el cierre del grupo, el equipo tendría una respuesta inmediata en un partido donde ya no hay margen de error.

Qué pasa si Noruega empata contra Costa de Marfil

En una fase eliminatoria, un partido no puede terminar empatado como resultado final.

Si Noruega y Costa de Marfil igualan después de los 90 minutos, se jugará tiempo extra. Y si la paridad continúa después de los 120 minutos, la clasificación se definirá por penales.

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Ese escenario puede ser incómodo para Noruega. Tiene más nombres de peso en ataque y llega mejor ubicada en el ranking, pero Costa de Marfil puede sentirse cómoda en un partido físico, cerrado y de mucha disputa.

Cuanto más se alargue el cruce, más puede crecer la presión sobre el equipo europeo. Para Noruega, resolver antes del alargue sería ideal; para Costa de Marfil, llevar el partido a una definición emocional puede ser una vía para emparejar la serie.

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Qué pasa si Noruega pierde contra Costa de Marfil

Si Noruega pierde contra Costa de Marfil, quedará eliminada del Mundial 2026.

La derrota marcaría el cierre de una campaña que tuvo momentos fuertes, como la goleada ante Iraq, pero también dudas importantes después del golpe contra Francia. En una fase eliminatoria, ese margen desaparece: perder significa volver a casa.

Además, la eliminación sería dolorosa por el contexto. Noruega llega con una generación muy esperada y con futbolistas capaces de competir en el máximo nivel. Caer en 16avos frenaría una ilusión que había crecido desde la clasificación a la ronda decisiva.

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Para Costa de Marfil, en cambio, sería una victoria histórica y el paso previo a un cruce de enorme exposición ante Brasil.

En resumen

Si Noruega gana, avanza a los octavos de final y enfrentará a Brasil.

Si el partido termina empatado en los 90 minutos, habrá tiempo extra y luego penales si la igualdad se mantiene.

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Si Noruega pierde, queda eliminada del Mundial 2026.