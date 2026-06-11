Mientras Mourinho vuelve a sacudir al Real Madrid, uno de sus asistentes llega a la Liga Nacional de Honduras

El DT jugó para el Barcelona y hasta fue capitán del equipo culé, pero ahora estaría cerca de asumir con un club en la Liga Nacional de Honduras.

Los clubes en Honduras se siguen preparando para encarar una nueva temporada en la Liga Nacional con el objetivo de pelear por un título en el Apertura 2026. Más allá de los refuerzos que puedan sumar en la cancha, los equipos también buscan soluciones en el banquillo.

En este caso, aparece el nombre de Aloísio Pires Alves, un exdefensa brasileño que jugó para el Porto y se convirtió en el primer capitán negro del Barcelona de España, ahora estaría cerca de asumir como el director técnico de Juticalpa.

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Así lo adelantan reportes de Diario en Diez en Honduras en los que explican que Alves podría llegar al club canechero en un proyecto a largo plazo que generaría sorpresa en el país por su experiencia como asistente de José Mourinho en el Porto y por ser alumno de Johan Cruyff.

Aloíso Pires Alves será el nuevo entrenador del Juticalpa. Foto: observatorioracialfutebol.com.

Su carrera

El brasileño jugó para el Barcelona una temporada (1988-1989) y fue en la época de Johan Cryuff cuando se ganó la capitanía del club blaugrana, pese a la presencia de jugadores españoles con mayor antigüedad.

Mientras en Portugal, Aloísio se convirtió en leyenda al convertirse en el futbolista extranjero con más apariciones en el Porto, siendo el tercer con más partidos disputados con el club al sumar 474 encuentros en once temporada.

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Alíso Pires durante su paso por el Barcelona. Foto: Marca.

Durante su estadía en el club, el brasileño ganó cinco copas de Portugal y seis supercopas hasta su retiro en 2001, año en el que pasó a formar parte del cuerpo técnico. Con Mourinho logró ganar la Liga de Campeones como asistente y también un Mundial de Clubes en 2004.

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Como DT tuvo un paso por el Vila Mea de Portugal, Atlético Jossense Clube (Portugal). También ha sido asistente en clubes como el Sporting Braga, Caxias do Sul (Brasil) y también fue director deportivo del Gil Vicente de Portugal.

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De concretarse su llegada, Aloísio será el sustituto del argentino Mauro de Giobbi que pese haber salvado al equipo del descenso y tener seis meses en su contrato, Juticalpa está listo para encarar un nuevo proyecto sin su presencia.