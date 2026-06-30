Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este martes 30 de junio, a qué hora y dónde ver

Entérate de todos los detalles de los juegos de este 30 de junio en la Copa del Mundo que definirá a los tres nuevos clasificados a los octavos de final.

La intensidad del Mundial 2026 continúa este martes 30 de junio con tres atractivos compromisos de los dieciseisavos de final, donde Francia, México y Costa de Marfil buscarán dar un paso más hacia el título.

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La jornada enfrentará a selecciones con tradición mundialista y a equipos que llegan con la ilusión de seguir sorprendiendo en el torneo, en una fase donde un solo error puede significar la eliminación. La programación está conformada de la siguiente manera.

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Costa de Marfil vs. Noruega

Costa de Marfil y Noruega abrirán la actividad del día en un duelo entre dos selecciones que regresan a una fase de eliminación directa con planteles competitivos y ambiciones renovadas. Los africanos clasificaron tras una destacada fase de grupos, mientras que los noruegos hicieron lo propio liderados por una generación que combina experiencia y talento ofensivo.

El historial entre ambas selecciones es muy reducido y no registra enfrentamientos oficiales en la Copa del Mundo. Sus pocos cruces internacionales se han dado principalmente en partidos amistosos, por lo que este será el primer capítulo entre ambos en un escenario mundialista, con un boleto a los octavos de final en juego.

Dónde ver Costa de Marfil vs. Noruega en Centroamérica

Costa Rica: Fox+

Fox+ Panamá: Tigo Sports

Tigo Sports Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11

Tigo Sports, Fox y Canal 11 Honduras: Tigo Sports

Tigo Sports El Salvador: Tigo Sports

Tigo Sports Nicaragua: Tigo Sports

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Los horarios confirmados son:

11:00 a. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 12:00 p. m.: Panamá.

Francia vs. Suecia

Francia parte como una de las favoritas al título y afrontará un exigente compromiso frente a Suecia, una selección acostumbrada a competir en las grandes citas internacionales. Los franceses avanzaron con una sólida fase de grupos, mientras que los escandinavos sellaron su clasificación gracias a un rendimiento equilibrado que les permitió mantenerse entre los mejores 32 equipos del torneo.

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Francia y Suecia cuentan con una larga historia de enfrentamientos internacionales. Los galos dominan el balance general con 12 victorias en 23 partidos, por seis triunfos suecos y cinco empates. Sin embargo, será la primera vez que ambos se enfrenten en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo, lo que añade un ingrediente especial a este atractivo duelo.

Los horarios confirmados son:

3:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 4:00 p. m.: Panamá.

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Dónde ver Francia vs. Suecia en Centroamérica

Costa Rica: Fox+

Fox+ Panamá: Tigo Sports

Tigo Sports Guatemala: Tigo Sports

Tigo Sports Honduras: Tigo Sports

Tigo Sports El Salvador: Tigo Sports, Fox y Canal 4

Tigo Sports, Fox y Canal 4 Nicaragua: Tigo Sports

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México vs. Ecuador

El cierre de la jornada estará marcado por un atractivo duelo latinoamericano entre México y Ecuador. El conjunto mexicano buscará aprovechar el respaldo de su afición para avanzar a los octavos de final, mientras que Ecuador intentará confirmar el crecimiento que ha mostrado en los últimos años en competencias internacionales.

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El historial entre ambas selecciones ha sido muy parejo a lo largo de las últimas décadas, con numerosos enfrentamientos en amistosos y torneos oficiales de la región. México ha conseguido varias victorias importantes, aunque Ecuador también ha sabido imponerse en compromisos de alta exigencia, por lo que se espera un encuentro equilibrado entre dos equipos que se conocen muy bien y que buscarán mantener vivo el sueño mundialista.

Horarios confirmados:

7:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 8:00 p. m.: Panamá.

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Dónde ver México vs. Ecuador en Centroamérica