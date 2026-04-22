Hondureña rompe el silencio y hunde a Israel Silva: aseguró que el exjugador la tuvo encerrada en Guatemala

La polémica sigue persiguiendo al exjugador brasileño Israel Silva, quien durante su paso por Honduras se ganó el cariño de la afición de Motagua y en Guatemala destacó con el Xelajú. Sin embargo, su vida lejos de la cancha, parece no ser la mejor, según el testimonio de su exesposa.

A través de su cuenta de TikTok, la hondureña Ana García relató los abusos que ha venido sufriendo por parte de Israel Silva, padre de su hijo.

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Según el relato de García, todo ocurrió el lunes cuando ella llegó hasta la residencia de Silva a solicitud de su hijo que quería estar cerca de su padre, quien en ese momento estaba con otra mujer, lo que desató la pelea entre ambos, pese a ya no tener una relación sentimental.

El testimonio de la hondureña

“Tenía a la mujer escondida en el baño, a mí me molestó la acción porque él me sigue molestando; me acosa, me llama, me marca, me amenaza y me dice que si tengo otra pareja, ya no me va a pagar la casa, nunca nos compró la casa para tenernos en renta siempre y tener forma de manipularme cuando quiere abusar sexualmente de mí”, contó la joven.

“Quería que la mujer saliera y ver quién es porque si él me dice que me ama y que regresemos, que recuperemos las cosas, pero llego a tu casa y tenes a otra mujer, entonces ¿qué pasa con eso. En el forcejeo se abrió la puerta del baño y la mujer salió, ella llamó a un hombre que dijo que era su marido y entre los tres me amenazaron, me quitaron las llaves del carro y no me dejaban salir de la casa”, amplió.

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La joven aseguró que pudo huir del lugar hasta una gasolinera junto a su hijo y así llamar a la policía que llegó hasta la residencia de Israel Silva para tomar la denuncia y deducir responsabilidades.

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En el testimonio de más de seis minutos de duración, la mujer también relató que pretendían secuestrarla y ahora teme por su vida; ya que ha interpuesto denuncias, pero el conflicto sigue sin resolverse.