Israel Silva responde de forma tajante por la agresión a su pareja: “Toda la verdad”

Israel Silva, delantero que supo ganarse el cariño del fútbol de Honduras y Guatemala, se ha visto involucrado en una polémica por una supuesta agresión contra su actual pareja.

En un video que circula en redes sociales, grabado por la mujer, se escucha al futbolista brasileño diciendo: “Yo no te estoy molestando”. Y ella responde: “¿Qué vas haciendo entonces? Yo ya te dije: yo no quiero hablar. Vos a mí no me vas a decir lo que me voy a poner o lo que no me voy a poner, una; y dos, si no me querés dar dinero, no me des, Israel, no me des. Si con eso me amenazás, no me des”.

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Cuando Israel se dio cuenta de que lo estaban grabando, le volteó el celular, lo que despertó aún más la indignación de su pareja.

“¡Imbécil, a mí no me estés ahorcando, estúpido!”, gritó ella dentro del auto en marcha. Debido a la controversia, el sudamericano emitió un comunicado informando su versión de los hechos.

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Comunicado de Israel Silva negando las acusaciones

“A la opinión pública, amigos, familiares y seguidores: Por medio del presente, deseo aclarar que las acusaciones realizadas en mi contra, ocurridas en mi lugar de residencia, son totalmente falsas. Entiendo que en toda situación existen distintas versiones de los hechos; sin embargo, por respeto a mi pareja y a la madre de mi hijo, este asunto será tratado en las instancias legales correspondientes. Solicito de manera respetuosa comprensión y prudencia durante este proceso que estoy atravesando. Aunque soy una figura pública, no dejo de ser un ser humano. Me mantengo en total tranquilidad y confío plenamente en la justicia. Sobre todo, tengo fe en que, con el tiempo y con la ayuda de Dios, toda la verdad será aclarada”.

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No es la primera vez que Israel Silva , exMotagua, enfrenta este tipo de situaciones; en 2020 fue sometido a un proceso penal por violencia física contra su exesposa. También estuvo ligado a un caso por agresión a un menor de edad, precedentes que agravan su situación actual ante la opinión pública.