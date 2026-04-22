Wilmer Velásquez responde a Ricardo La Volpe y toda Honduras queda impactada con sus palabras: “Es parte de mi vida”

Luego de las palabras de Ricardo La Volpe sobre el paso de Wilmer Velásquez por el Atlás de Mexico, el exjugador del Olimpia no se quedó callado y salió al paso para responderle al DT argentino.

Y es que, 25 años después, el entrenador sudamericano recordó la fuerte fe de Velásquez que siempre era acompañado por la Biblia a dónde quiera que fuera; sin embargo, dentro del terreno de juego no estaba rindiendo cómo se esperaba.

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Fiel a su estilo sobrio, sin entrar en polémicas, Velásquez respondió a las palabras de Ricardo La Volpe durante una entrevista con el programa Deportes Kairos y aseguró sentirse agradecido con las palabras del DT.

“El Matador” reconoció que esa conversación con el entrenador le hizo cambiar su carácter porque La Volpe solamente buscaba sacar lo mejor de él para beneficio del club mexicano.

La respuesta de Wilmer Velásquez

El recuerdo en el Atlas

“Me bendice la declaración de Ricardo después de 25 años que estuvimos compartiendo en Atlas. Solo la persona que no conoce a Ricardo puede tomar esta entrevista de otra forma. En efecto, fue una plática que nosotros tuvimos, porque yo no lo entendía a él como entrenador. Ahora que yo estoy como entrenador, también lo entiendo más, pero es importante que para mí fue un momento que no fue fácil”.

“Claro, yo iba con una carta de presentación de goleador de Honduras y, bueno, las cosas no salieron como yo esperaba. No he conocido a tantos jugadores que se presenten a un terreno de juego o a un partido queriendo hacer malas cosas. Entiendo a Ricardo, que mis compañeros le transmitieron el mensaje de cómo yo era en ese entonces, especialmente en la concentración con mis compañeros de habitación. Y esa era mi vida, pues sí, no lo puedo negar; hay cosas en la vida que no se pueden negar”.

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El reproche por no dejar la Biblia

“Y el hecho de que yo dejara la Biblia a un lado, no lo puedo hacer. Me llama la atención que él no me reprocha porque no entrenaba bien, sino que lo que le llamaba la atención era por qué no hacía goles. Entonces lo entiendo a Ricardo, porque donde el delantero no hace goles, pues está, como hemos dicho nosotros siempre, prácticamente sentenciado”.

“La verdad es que le agradezco muchísimo a Ricardo, donde quiera que esté. Quiero agradecerte con todo el corazón por esa plática que un día tuvimos, por eso que dijiste acerca de la Biblia. Sí es cierto, es algo que yo no puedo dejar, no puedo negarlo. Y me satisface en gran manera que no dijiste en una entrevista que fue porque me portaba mal, que era un jugador desordenado, que me metía en nightclubs, bares o discotecas, sino que dijiste que era por la Biblia. Te agradezco porque es algo que no puedo dejar, es parte de mi vida”.

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No le daría la mano, le daría un abrazo

“La entrevista que él dio no va a cambiar lo valioso que fue para mí como entrenador y como persona. No va a cambiar en nada, porque lo que él me dijo en ese momento fue algo que yo entendí que era para formarme, para ayudarme a crecer como persona y como futbolista”.

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“Si yo pudiera encontrar a Ricardo, seguramente no solo le daría la mano, sino también un abrazo para agradecerle. Soy un agradecido de que en algún momento Ricardo fue exigente con nosotros. Y te digo, no solamente con Wilmer, sino con todos, con la mayoría del plantel. Eso nos ayudó a ser mejores”.