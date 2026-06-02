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La decisión oficial de Motagua con Romario Da Silva tras su dura lesión

Motagua ya ha sido claro con lo que pasará con Romario Da Silva luego de la terrible lesión que sufrió en Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

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Romario Da Silva ya sabe lo que pasará.
Romario Da Silva ya sabe lo que pasará.

Motagua ha demostrado que la solidaridad está por encima del deporte. Tras la grave lesión sufrida por el brasileño Romario Da Silva durante el partido contra el Olancho FC en la cuarta jornada de las triangulares, la directiva del club ya ha tomado una decisión sobre su futuro inmediato.

Aunque el futbolista fue operado con éxito, la gravedad de la lesión requerirá un largo proceso de rehabilitación. Esto significa que queda totalmente descartado para jugar en el Torneo Apertura.

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Ante esta difícil situación, y debido a que el jugador tiene un contrato vigente, el Motagua decidió que no lo dejará solo.

La decisión de Romario Da Silva

Emilio Izaguirre, director deportivo del club, fue el encargado de confirmar la postura del equipo.

“Primero vamos a hablar con él. El club lo va a respaldar en todo su proceso y recuperación. Podemos volver a inscribir cinco extranjeros, así que no será problema“.

Romario Da Silva se enfocará únicamente en sanar, y será hasta el próximo mes de enero cuando el club evalúe su regreso a las canchas y defina cómo quedará la plantilla para el siguiente año. Por ahora, el mensaje es claro: el nido arropa a los suyos en los momentos más duros.

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En resumen

  • El Motagua seguirá pagando y apoyando médicamente al brasileño durante toda su recuperación.
  • Al no poder jugar este semestre, el equipo no lo inscribirá en el plantel oficial de la Liga.
  • Esta decisión libera una plaza de extranjero, lo que le permite al Motagua contratar a otro jugador de afuera para reforzar el torneo actual.
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