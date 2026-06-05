Motagua firma con Fanatics: cuándo presentan la nueva camisa y el tiempo de duración del contrato

Motagua por fin dio a conocer la marca que lo va a patrocinar tras acabar su vinculo con Joma. Ya hay mes para su presentación.

Motagua da un golpe de autoridad en el mercado deportivo. El actual Campeón Nacional ha hecho oficial un histórico acuerdo con Fanatics, gigante mundial de la ropa deportiva, que se convertirá en el nuevo proveedor oficial de la indumentaria de las águilas a partir del 1 de julio de 2027.

Esta alianza, pactada por los próximos cuatro años, promete revolucionar la imagen del club y expandir la pasión azul a escala internacional.

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La elección de Fanatics como la nueva marca de Motagua marca un hito sin precedentes en el fútbol de la región. El equipo hondureño se convertirá en uno de los primeros clubes de fútbol del mundo en vestir esta firma, compartiendo vitrina con las ligas y organizaciones más poderosas del planeta, como la NFL, la NBA, la MLB, la NHL y la mismísima FIFA.

Con este paso, la junta directiva azul reafirma su ambición de competir al más alto nivel y llevar su identidad más lejos que nunca.

A pesar de que el contrato entrará en vigor en 2027, la expectativa entre la afición ya empieza a crecer. Como antesala a esta gran transformación, el club anunció que la presentación oficial de la nueva indumentaria se llevará a cabo en julio de 2026.

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Este evento marcará el inicio de una nueva era para el Motagua, donde el diseño de vanguardia y el orgullo de sus colores se unirán para vestir a un campeón sin fronteras.

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Comunicado oficial de Motagua

FC Motagua, Campeón Nacional, anuncia a Fanatics como su nuevo proveedor oficial de indumentaria a partir del 1 de julio de 2027, por los próximos cuatro años.

Esta alianza refleja la ambición de un club que no se detiene: seguir creciendo, competir al más alto nivel y llevar la identidad azul más lejos que nunca, dentro y fuera de la cancha.

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Seremos uno de los primeros clubes de fútbol a nivel mundial en unirse a Fanatics, compañía presente en las ligas y organizaciones deportivas más importantes del planeta, incluyendo la NFL, la NBA, la MLB, la NHL y la FIFA.

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La presentación oficial de nuestra nueva indumentaria se realizará en julio de 2026.

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