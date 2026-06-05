Fortalecen a un rival directo: Otro exjugador de Comunicaciones encuentra refugio en Xelajú MC

Los chivos se llevan a otro exjugador de los cremas para fortalecer su plantel.

Xelajú MC continúa moviéndose con fuerza en el mercado de fichajes de cara al Torneo Apertura 2026 y la Copa Centroamericana, apostando nuevamente por futbolistas con pasado reciente en Comunicaciones. La directiva altense confirmó la incorporación del defensor Erick González, quien llega para reforzar la zona defensiva del equipo dirigido por Roberto Hernández Ayala.

ver también Lo celebra Guatemala: Xelajú está a pocos detalles de tener un estadio de primer nivel

La llegada de González no pasa desapercibida, ya que se convierte en otro de los jugadores descartados por Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa que encuentra refugio en el conjunto quetzalteco. El lateral buscará relanzar su carrera en un club que tiene altas aspiraciones tanto en el ámbito nacional como internacional para la próxima temporada.

Antes de vestir la camiseta crema, González inició su trayectoria profesional con Deportivo Marquense, por lo que Xelajú se convertirá en el tercer equipo de su carrera dentro del fútbol guatemalteco. Su experiencia en la Liga Nacional respalda su incorporación, luego de acumular 132 partidos, 8,788 minutos disputados y tres anotaciones a lo largo de su recorrido profesional.

Xelajú fortalece su plantel con exjugadores de Comunicaciones

La contratación de Erick González confirma una tendencia marcada en el mercado de los súper chivos. En este período de transferencias, el club ya sumó a Ernesto Monreal, Óscar Mejía, Diego Casas y ahora al propio González, todos procedentes de Comunicaciones y con la intención de convertirse en piezas importantes dentro del nuevo proyecto deportivo.

La relación entre ambos clubes también queda reflejada en el actual plantel altense. Futbolistas como Jorge Aparicio, Juan Cardona y Antonio De Jesús López también tuvieron un paso por la institución alba, lo que demuestra la confianza de Roberto Hernández en jugadores que conocen perfectamente la exigencia de los equipos grandes del país.

Publicidad

Publicidad

ver también Oferta desde Guatemala: Minor Álvarez negocia su salida de Saprissa 148 días después de haber regresado al club

Además, en Quetzaltenango no descartan seguir explorando el mercado crema. Uno de los nombres que ha surgido en las últimas semanas es el del cubano Dairon Reyes, aunque por el momento esa posibilidad parece distante. Mientras tanto, Xelajú sigue consolidando una plantilla competitiva con el objetivo de pelear por el título del Apertura 2026 y volver a ser protagonista en la Copa Centroamericana.