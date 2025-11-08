Honduras ya lo sabe y lo celebra: Reinaldo Rueda recibe la noticia que podría clasificarlo al Mundial 2026

Honduras está muy cerca de lograr su objetivo en las Eliminatorias al Mundial de 2026. Dos partidos lo separan del cierre del proceso, pero bien podría adueñarse del boleto directo al finalizar la quinta jornada. Toda la plantilla está enfocada.

Los catrachos lideran el Grupo C de Concacaf, mientras que Costa Rica hace las veces de escolta. Haití marca la mitad de la tabla y Nicaragua le da cierre a esta misma. Los últimos ya no cuentan con posibilidad de clasificarse a la gran cita.

Los hondureños supieron que el árbitro estadounidense Armando Villarreal sería el asignado para visitar tierras pinoleras, como en el primer cruce entre ambos. Lo haría junto a Cori Richardson y Nicholas Uranga como sus asistentes de juego.

Honduras buscará la clasificación al Mundial 2026 ante su par de Nicaragua

Si bien resta la confirmación oficial, trascendieron esos nombres para arbitrar el partido de Honduras ante Nicaragua. Sería Rubiel Vázquez quien complete esta cuarteta, mientras que Edvin Jurisevic y Chris Penso estarían a cargo del VAR.

En el hipotético caso de que los dirigidos por Reinaldo Rueda saquen un triunfo, deberán esperar por un empate entre Haití y Costa Rica para sellar su boleto a la próxima Copa del Mundo. Cualquier otro resultado hará que esperen al cierre.

Varios de los futbolistas que Rueda considera titulares están amonestados, por lo que deberán cuidarse para no sufrir una suspensión por parte de Concacaf. Ellos son Getsel Montes, Yustin Arboleda, Kervin Arriaga, y el goleador Luis Palma.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de los catrachos en la fase final