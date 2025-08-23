Honduras y El Salvador reciben inesperada advertencia para las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026

Honduras y El Salvador se preparan para las Eliminatorias de Concacaf con el sueño de clasificar al Mundial 2026.
Ambas selecciones de Concacaf no esperaban lo que sucedió hace unas horas y deben tratar de buscar una solución.
¿Qué advertencia recibieron Honduras y El Salvador?
En el estadio Morazán de San Pedro Sula se disputó un partido entre Tik-Tokeros, personas que se dedican a entretener a los demás.
Lo que Honduras y El Salvador no esperaban era la respuesta del público ante este cotejo amistoso.
Los hinchas llenaron casi a su totalidad (21,500 aficionados) el inmueble para ver a estos famoso de las redes sociales.
Esto es una fuerte advertencia para ambas selecciones de Concacaf, ya que en sus ligas e incluso los equipos nacionales no llenan los estadios a totalidad.
Los Tik-Tokeros lo llena hasta el tope y genera un espectacular ambiente, algo que debe generar preocupación en ambas federaciones.
Al final el partido entre los famosos quedó 2-1 a favor de Honduras, antes habían jugado la ida donde El Salvador ganó 3-2.