Honduras y El Salvador reciben inesperada advertencia para las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026

Ambas selecciones de Concacaf no esperaban lo que sucedió, es un golpe que tiene que saber como arreglar de cara al futuro.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Las selecciones de Honduras y El Salvador recibe golpe de los Tik-Tokeros.
Honduras y El Salvador se preparan para las Eliminatorias de Concacaf con el sueño de clasificar al Mundial 2026.

Ambas selecciones de Concacaf no esperaban lo que sucedió hace unas horas y deben tratar de buscar una solución.

¿Qué advertencia recibieron Honduras y El Salvador?

En el estadio Morazán de San Pedro Sula se disputó un partido entre Tik-Tokeros, personas que se dedican a entretener a los demás.

Lo que Honduras y El Salvador no esperaban era la respuesta del público ante este cotejo amistoso.

Los hinchas llenaron casi a su totalidad (21,500 aficionados) el inmueble para ver a estos famoso de las redes sociales.

Esto es una fuerte advertencia para ambas selecciones de Concacaf, ya que en sus ligas e incluso los equipos nacionales no llenan los estadios a totalidad.

Los Tik-Tokeros lo llena hasta el tope y genera un espectacular ambiente, algo que debe generar preocupación en ambas federaciones.

Al final el partido entre los famosos quedó 2-1 a favor de Honduras, antes habían jugado la ida donde El Salvador ganó 3-2.

