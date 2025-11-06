Honduras vs. Zambia ¿A qué hora y cómo ver hoy por TV y ONLINE el partido? Mundial Sub-17 Qatar 2025

La selección de Honduras se enfrentará a Zambia en la segunda jornada del Mundial Sub-17 de Qatar 2025. Será en la Cancha Nueve del estadio Aspire Zone de la ciudad qatarí de Doha.

Los dirigidos por Israel Canales buscarán ganar su primer partido en el torneo de FIFA tras el 7-0 que le endosó Brasil en el Grupo H.

¿Cuándo y a qué hora ver a Honduras vs. Zambia por el Mundial Sub-17 Qatar 2025?

Honduras y Zambia jugarán por la fase de grupos el viernes 07 de noviembre, a las 9:45 horas de Centroamérica (10:45 de Panamá y 11:45 ET de Estados Unidos).

¿Dónde ver EN VIVO a Honduras vs. Zambia jugar por el Mundial Sub-17 Qatar 2025?

Todos los partidos del Mundial Sub-17 se ofrecerán en directo por streaming en FIFA+ en más de 250 territorios de todo el mundo. Además, en Honduras se podrá ver en Deportes TVC y Tigo Sports.

¿Cómo llega Honduras a su segundo partido del Mundial Sub-17 de Qatar 2025?

Honduras perdió 7-0 el pasado martes ante Brasil. La Bicolor recibió la peor goleada en una participación Sub-17. A pesar de eso todavía sueña con la clasificación.

¿Cómo llega Zambia a su segundo partido del Mundial Sub-17 de Qatar 2025?

Zambia venció 3-1 a Indonesia, el otro del grupo y se coloca segundo por ahora, el partido es clave para lograr su clasificación sin logran la victoria.

