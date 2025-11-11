Honduras recibe una de las peores noticias posibles antes de jugarse el boleto al Mundial 2026 ante Nicaragua y Costa Rica

Honduras depende de si misma para clasificar al Mundial 2026. La Bicolor es líder del Grupo C con 8 puntos en sus últimas dos jornadas visitará a Nicaragua y Costa Rica.

Antes de viajar a suelo ‘Pinolero’ para verse la cara contra el “Fantasma” Figueroa, se han encendido las alarmas en la escuadra que dirige Reinaldo Rueda.

A través de un comunicado oficial, la FFH ha confirmado la lesión de uno de sus futbolistas titulares del esquema del colombiano, algo que preocupa mucho a su afición.

¿Qué futbolista de Honduras se lesionó?

Se trata de Marcelo Santos, el defensor de Motagua fue titular anteCosta Rica y Haití por la baja de Julián Martínez.

Santos lo hizo bien, pero ahora pone en duda su participación, primero ante Nicaragua (13 de noviembre) y luego ante Costa Rica (18 de noviembre).

“El cuerpo médico compuesto por José Murillo y Guillermo Toledo, procedieron a realizar los estudios correspondientes, incluyendo una resonancia magnética, cuyos resultados mostraron un desgarro fibrilar mínimo del músculo poplíteo, sin compromiso ligamentario ni meniscal, y con un leve proceso inflamatorio loca”, informó la FFH.

A pesar de la lesión, se informa que Santos: “se mantiene estable, bajo observación médica y viajará con la Selección Nacional a los próximos compromisos clasificatorios”.

Si Marcelo no llega, los responsables de tomar su lugar pueden ser Devron García (Real España) o Luis Vega (Motagua).

