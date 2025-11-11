Es tendencia:
Honduras recibe una de las peores noticias posibles antes de jugarse el boleto al Mundial 2026 ante Nicaragua y Costa Rica

La selección de Honduras lo ha confirmado en sus plataformas oficial y esto preocupa bastante a Reinaldo Rueda.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

La selección de Honduras ha recibido una mala noticia.
Honduras depende de si misma para clasificar al Mundial 2026. La Bicolor es líder del Grupo C con 8 puntos en sus últimas dos jornadas visitará a Nicaragua y Costa Rica.

Antes de viajar a suelo ‘Pinolero’ para verse la cara contra el “Fantasma” Figueroa, se han encendido las alarmas en la escuadra que dirige Reinaldo Rueda.

Reinaldo Rueda lo padece: Concacaf pone en jaque a Honduras para el juego contra Costa Rica por un lugar en el Mundial 2026

A través de un comunicado oficial, la FFH ha confirmado la lesión de uno de sus futbolistas titulares del esquema del colombiano, algo que preocupa mucho a su afición.

¿Qué futbolista de Honduras se lesionó?

Se trata de Marcelo Santos, el defensor de Motagua fue titular anteCosta Rica y Haití por la baja de Julián Martínez.

Santos lo hizo bien, pero ahora pone en duda su participación, primero ante Nicaragua (13 de noviembre) y luego ante Costa Rica (18 de noviembre).

“El cuerpo médico compuesto por José Murillo y Guillermo Toledo, procedieron a realizar los estudios correspondientes, incluyendo una resonancia magnética, cuyos resultados mostraron un desgarro fibrilar mínimo del músculo poplíteo, sin compromiso ligamentario ni meniscal, y con un leve proceso inflamatorio loca”, informó la FFH.

Honduras ya lo sabe y lo celebra: Reinaldo Rueda recibe la noticia que podría clasificarlo al Mundial 2026

A pesar de la lesión, se informa que Santos: “se mantiene estable, bajo observación médica y viajará con la Selección Nacional a los próximos compromisos clasificatorios”.

Si Marcelo no llega, los responsables de tomar su lugar pueden ser Devron García (Real España) o Luis Vega (Motagua).

