Panamá

Adalberto Carrasquilla eligió entre Barcelona o Real Madrid y su respuesta sorprendió a toda Panamá: “Aunque no me guste”

Adalberto Carrasquilla eligió entre jugar en el Barcelona o en el Real Madrid y explicó su preferencia.

Por Juan Cruz Russo

Adalberto Carrasquilla eligió entre Barcelona y Real Madrid.

Adalberto Carrasquilla aún disfruta de las mieles propias de haberse clasificado a la Copa del Mundo con la Selección de Panamá. Es una de las grandes figuras del equipo, y sabe lo que eso significa. Quiere aprovechar su momento deportivo.

Carrasquilla tuvo un gran semestre en la Liga MX. Con la camiseta de Pumas, dio un festival tras otro hasta quedarse sin chances. Disputó los 17 partidos que su equipo tuvo en el campeonato, sin hacer ningún gol, pero con cuatro asistencias.

Recientemente, respondió algunas preguntas durante la apertura de la edición de su campamento para este 2025. Entre las mismas, debió elegir si le gustaría más jugar en Barcelona o defender los colores del Real Madrid. Respondió claro.

Adalberto Carrasquilla prefiere al Barcelona, pero le gustaría jugar en Real Madrid

Adalberto Carrasquilla no ocultó su fanatismo por el Barcelona, aunque comentó que se sentiría más cómodo en el Real Madrid. Además, hizo hincapié en que le quedó una espina clavada del fútbol de Europa. Quiere tomarse revancha de eso.

“Hoy en día, con la experiencia que tengo, influye mucho mi estilo de juego. Yo soy barcelonista, obvio. Me gustaría jugar en el Barcelona, pero yo soy realista y siento que mi perfil va más en el Real Madrid, aunque no me guste, explicó.

“Entonces, no me pondría límite. Quiero seguir creciendo, seguir aprendiendo y voy a ir donde se me dé una oportunidad. Sí es cierto que me gustaría darme mi propia revancha en el fútbol de Europa. Podría ser, ojalá se pueda”, sentenció.

