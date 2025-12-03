Sanción y quita de puntos: Jafet Soto recibe el aviso de la Unafut que puede dejar a Herediano sin semifinales en el Apertura 2025

El próximo fin de semana se llevará a cabo la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura 2025, donde tres equipos pelearán por la última plaza disponible para las semifinales.

El que llega mejor posicionado es Municipal Liberia: con 26 puntos, necesita únicamente un empate en su visita a Cartaginés (27) para sellar su boleto. En simultáneo, los otros dos contendientes se enfrentarán en San Isidro de El General: Pérez Zeledón recibirá en su casa al Herediano de Jafet Soto.

Tanto sureños como florenses llegan con 23 puntos, por lo que para lograr la hazaña necesitan, primero, derrotar a su rival directo; y segundo, que los Coyotes no sumen ni un solo punto en el “Fello” Meza. Un escenario complicado, sí, pero lejos de ser imposible.

Condicionados por la Unafut

A este panorama ya tenso, la Unafut sumó un aviso que deja todavía más comprometidas las aspiraciones del Team y de los Guerreros del Sur. Ambos deberán jugar condicionados no solo por lo que ocurra con Liberia en la Vieja Metrópoli, sino también por la necesidad de cumplir con la regla de minutos Sub-21 en la última jornada.

En sus redes oficiales, el ente organizador de la Liga Promérica publicó la tabla de minutos juveniles del Apertura 2025, y tanto Herediano como Pérez Zeledón figuran entre los tres equipos que aún no alcanzan la cantidad mínima de 1.200 minutos.

El cuadro de Jafet Soto suma 1.121, mientras que los sureños acumulan 1.068 (el otro equipo rezagado es Puntarenas, con 1.099). Por su parte, Liberia ya cumplió con este requisito hace rato, por lo que José Saturnino Cardozo no tendrá esta preocupación en mente.

Las consecuencias de no cumplir la norma Sub-21

¿Qué pasa si no se cumplen los minutos Sub-21? Según el reglamento, los castigos incluyen sanciones económicas para el club y, lo más determinante, la deducción de tres puntos en la tabla de posiciones. Para Herediano y Pérez Zeledón, esto sería letal: el castigo podría dejarlos automáticamente eliminados del Apertura, incluso ganando sus partidos.

¿Cuándo y a qué hora se define todo?

La definición será simultánea. Este domingo 7 de diciembre, desde las 4:00 p.m. (hora de Costa Rica), Cartaginés recibirá a Liberia, mientras que Pérez Zeledón hará lo propio frente a Herediano.