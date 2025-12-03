Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Apertura 2025

Sanción y quita de puntos: Jafet Soto recibe el aviso de la Unafut que puede dejar a Herediano sin semifinales en el Apertura 2025

La Unafut deja a Herediano contra las cuerdas con una advertencia que Jafet Soto no puede pasar por alto.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Herediano se juega todo el fin de semana.
© Teletica.Herediano se juega todo el fin de semana.

El próximo fin de semana se llevará a cabo la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura 2025, donde tres equipos pelearán por la última plaza disponible para las semifinales.

El que llega mejor posicionado es Municipal Liberia: con 26 puntos, necesita únicamente un empate en su visita a Cartaginés (27) para sellar su boleto. En simultáneo, los otros dos contendientes se enfrentarán en San Isidro de El General: Pérez Zeledón recibirá en su casa al Herediano de Jafet Soto.

Fernando Lesme se acerca a Herediano y Jafet Soto ya decidió a quién limpiar para hacerle lugar: “Por ahí viene el asunto”

ver también

Fernando Lesme se acerca a Herediano y Jafet Soto ya decidió a quién limpiar para hacerle lugar: “Por ahí viene el asunto”

Tanto sureños como florenses llegan con 23 puntos, por lo que para lograr la hazaña necesitan, primero, derrotar a su rival directo; y segundo, que los Coyotes no sumen ni un solo punto en el “Fello” Meza. Un escenario complicado, sí, pero lejos de ser imposible.

Condicionados por la Unafut

A este panorama ya tenso, la Unafut sumó un aviso que deja todavía más comprometidas las aspiraciones del Team y de los Guerreros del Sur. Ambos deberán jugar condicionados no solo por lo que ocurra con Liberia en la Vieja Metrópoli, sino también por la necesidad de cumplir con la regla de minutos Sub-21 en la última jornada.

En sus redes oficiales, el ente organizador de la Liga Promérica publicó la tabla de minutos juveniles del Apertura 2025, y tanto Herediano como Pérez Zeledón figuran entre los tres equipos que aún no alcanzan la cantidad mínima de 1.200 minutos.

Tweet placeholder
Publicidad

El cuadro de Jafet Soto suma 1.121, mientras que los sureños acumulan 1.068 (el otro equipo rezagado es Puntarenas, con 1.099). Por su parte, Liberia ya cumplió con este requisito hace rato, por lo que José Saturnino Cardozo no tendrá esta preocupación en mente.

Las consecuencias de no cumplir la norma Sub-21

¿Qué pasa si no se cumplen los minutos Sub-21? Según el reglamento, los castigos incluyen sanciones económicas para el club y, lo más determinante, la deducción de tres puntos en la tabla de posiciones. Para Herediano y Pérez Zeledón, esto sería letal: el castigo podría dejarlos automáticamente eliminados del Apertura, incluso ganando sus partidos.

Publicidad
Ayuda para Herediano: Jafet Soto recibe el aviso que necesitaba para seguir soñando con el milagro en el Apertura 2025

ver también

Ayuda para Herediano: Jafet Soto recibe el aviso que necesitaba para seguir soñando con el milagro en el Apertura 2025

¿Cuándo y a qué hora se define todo?

La definición será simultánea. Este domingo 7 de diciembre, desde las 4:00 p.m. (hora de Costa Rica), Cartaginés recibirá a Liberia, mientras que Pérez Zeledón hará lo propio frente a Herediano.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Automáticamente eliminado: Jafet enfrenta la denuncia que condena a Herediano por culpa de Saprissa
Costa Rica

Automáticamente eliminado: Jafet enfrenta la denuncia que condena a Herediano por culpa de Saprissa

Ayuda para Herediano: Jafet Soto recibe el aviso que necesitaba para buscar el milagro
Costa Rica

Ayuda para Herediano: Jafet Soto recibe el aviso que necesitaba para buscar el milagro

Lesme se acerca a Herediano y Jafet ya decidió a quién limpiar para hacerle lugar
Costa Rica

Lesme se acerca a Herediano y Jafet ya decidió a quién limpiar para hacerle lugar

Motagua fue humillado de la peor forma, su DT señala a los culpables y la afición los quiere fuera a todos
Honduras

Motagua fue humillado de la peor forma, su DT señala a los culpables y la afición los quiere fuera a todos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo