Decisión tomada: Comunicaciones ya definió el futuro de Stheven Robles en medio de la limpieza

Comunicaciones padeció este 2025. Una serie de malos resultados demostró que una dura crisis institucional azotaba al club. Se dieron algunos cambios dentro de la cúpula dirigencial, así como también sucedió con los cuerpos técnicos. Mirar la tabla de posiciones deprime a la fanaticada, y no es para menos. Están enojados.

Los Cremas cosecharon 20 puntos en los 21 partidos jugados durante el Torneo Apertura 2025. Este resultado los ubicó en la última posición del conteo y, por ende, los dejó eliminados. Ante esta verdadera catástrofe deportiva, autoridades decidieron cumplir con un importante plan de reestructuración de inmediato.

El mismo tiene por objetivo sentar unas bases sólidas para competir seriamente durante el 2026, y puso en duda el futuro de varias figuras. Entre las mismas, se encontraba Stheven Robles, quien ya decidió la manera en la que dará los pasos siguientes de su carrera profesional. Era de esperarse que eligiera este camino.

Steven Robles continuará en Comunicaciones para la temporada próxima

Finalmente, según anunció Maxi Gregory Sports a través de su sitio oficial de Facebook, Stheven Robles permanecerá ligado a Comunicaciones. Todavía tiene contrato vigente con la institución. Si bien era uno de los nombres que había ya entrado en danza, se quedará en el vestidor blanco. No buscará nuevo equipo.

Robles tuvo un muy flojo desempeño durante la más reciente competencia de la Liga Nacional de Guatemala, donde las convocatorias a la Selección Nacional de Guatemala le quitaron tiempo de entrenamiento. Muchos pensaban que no iba a continuar en la institución, debido a que lo notaron falto de energía y sin ganas.

El Pelón solamente tuvo actividad en 828 minutos, divididos estos en 10 partidos del Torneo Apertura 2025. No convirtió goles ni concretó asistencias, pero sufrió cinco amonestaciones y una expulsión directa. Esta temporada completó los 42 partidos en su carrera con La Bicolor, en los que pudo marcar dos únicos tantos.