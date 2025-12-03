Es tendencia:
Pedro Troglio no puede hacer nada: FIFA toma una decisión que acerca al DT argentino a la Selección de Honduras

FIFA dio a conocer una nueva notificación que afecta directamente a Pedro Troglio que es pretendido por Honduras.

Por Juan Cruz Russo

Por Juan Cruz Russo

Pedro Troglio vive un momento tenso en Argentina que lo acerca a Honduras.
© OlimpiaPedro Troglio vive un momento tenso en Argentina que lo acerca a Honduras.

El lunes de esta semana, Banfield, equipo que dirige Pedro Troglio fue allanado por una investigación por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. Desde ese día las malas noticias no ha parado en “El Taladro”.

Ahora resulta que el club debería casi 280.000 dólares.por el pase de Erik López. Esta deuda es nuevo dolor de cabeza para Troglio y los fichajes que quiere en Banfield.

La notificación llegó desde FIFA y ya son cuatro las deudas que deberán pagar si quieren incorporar futbolistas para el 2026, informa diario Olé de Argentina.

¿Qué pasará con Pedro Troglio tras la nueva deuda?

“El Rulo” salvó a Banfield del descenso, pero sabe que para competir debe tener refuerzos. Desde Argentina habían asegurado que iba a firmar una renovación hasta 2026, pero todo esto ha dado un giro unesperado.

Troglio aseguró: “Si seguimos inhibidos y no podemos traer a nadie, es complejo que siga, porque es necesario rearmar el equipo. Si puedo mantener a los jugadores que pedí para fortalecer el grupo, me gustaría quedarme”, afirmó.

Son cuatro demandas que tiene Banfield ante FIFA y de no poder solventar la situación, Troglio se acercaría a la selección de Honduras, donde es uno de los candidatos a tomar el puesto que dejó Reinaldo Rueda.

Pedro Troglio es candidato para dirigir a la selección de Honduras.

