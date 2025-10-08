Honduras en vilo: Reinaldo Rueda revela el problema que no esperaba para medirse a Costa Rica

Reinaldo Rueda se sentó por última vez ante los medios de comunicación para hablar del partido entre Honduras y Costa Rica. La hora de la verdad llegó para el DT colombiano.

Eso sí, en su conferencia de prensa habló de un problema que está teniendo, ya que uno de sus jugadores, sin decir quien, ha sufrido molestias.

ver también FIFA da duro golpe a Costa Rica y deja contundente mensaje a Honduras para las Eliminatorias de Concacaf

“Ayer en las prácticas se ha visto esa gran intensidad y entrega de parte de todo el plantel. Será un partido muy cerrado e intenso, de esta fecha FIFA, hemos visto que todos los partidos son cerrados, pero todo va a pasar por el orden, la inteligencia, evitar que nos controle la emoción. Conocemos el rival, es muy fuerte, y un equipo que tiene grandes virtudes”, comenzó diciendo.

El problema que se le generó a Reinaldo Rueda

Para este día, Rueda ya pensaba tener el equipo definido, pero uno de sus solados le ha dado problema, por lo que va a esperar hasta horas cercanas del partido para definir su 11.

“Tenemos a un jugador con una pequeña molestia y por fortuna se le realizó una resonancia esta mañana y no arrojó ningún daño delicado ni de preocupación y esperar que lo podamos evaluar o mirar qué decisión se toma para encarar este partido. Es prácticamente la nómina que ha venido jugando en estos partidos”.

Lo que si adelanta Rueda es que el equipo será algo de lo mismo que ha venido jugando, quitando algunas piezas obvias que no están en la convocatoria por lesión.

Publicidad

Publicidad

ver también La selección de Honduras llora una muerte que golpea a una de sus figuras antes de enfrentar a Costa Rica

En su primera parte de la entrevista dejó claro que para ganar a Costa Ricahay que ser muy inteligentes y que el partido se va a definir por pequeños detalles.

“Estos son los partidos que hay que saber descifrar y entender que en el fútbol todos los resultados que ya históricamente conocemos hay que estar preparados para ellos. Indudablemente que todos los que salimos a la cancha y en esta profesión somos muy competitivos, queremos ganar, todo se basará en ser inteligentes y mantener la intensidad para sacar el resultado a favor; de lo contrario se que no será un partido si no uno muy disputadísimo igual que el que se juega en las eliminatorias”, cerró.

Publicidad