Honduras conoce si Haití podrá reforzarse para las Eliminatorias con la figura del América, Allan Saint-Maximin

La Federación de Honduras conoce si la figura del América podría ser nuevo rival en Eliminatorias.

Por Alvaro De La Rocha

Honduras conoce si Haití podrá reforzarse con figura del gigante de México.

Honduras es líder de su grupo en la Ronda Final de la Eliminatoria de cara al Mundial United 2026.

El empate ante Haití y el triunfo ante Nicaragua sitúan en la primera posición a la H y la hace soñar con clasificar a su cuarta Copa del Mundo.

Sin embargo, uno de sus rivales estaría preparando un golpe mayor que podría modificar todo el camino.

El histórico club que ´firma´ a Kervin Arriaga tras debutar en La Liga con Levante

El histórico club que ´firma´ a Kervin Arriaga tras debutar en La Liga con Levante

¿Qué bombazo sin precedentes estaría preparando Haití?

Honduras enfrentará en la doble Fecha FIFA de Octubre a sus dos más cercanos perseguidores: Costa Rica y Haití.

Es en el entorno de la selección caribeña en el que se rumorea diferentes situaciones que pueden potenciar su escuadra y su juego.

Ya se había repasado el plan del cuadro haitiano de reforzarse con cuatro jugadores de alto calibre que militan en el fútbol europeo.

Odsonne Édouard de RC Lens, Wilson Isidor de Sunderland, Lenny Joseph de Ferencváros y Josué Casimir de AJ Auxerre estarían en la órbita de la Federación para poner ser convocados.

Ahora, en las últimas horas otro de los grandes nombres que se han unido es el de la mega estrella del América de México: Allan Saint-Maximin.

Múltiples reportes aseguran que Haití buscaría la forma de contar con el ahora desequilibrante jugador de las ´Águilas´.

Sin embargo, esta situación no tendría posibilidad de confirmarse ya que Saint-Maximin no tiene orígenes haitianos, según lo que pudo concoer la Federación de Fútbol de Honduras.

De hecho, el padre del ex futbolista del Newcastle de la Premier League es guadalupeño y su madre es de origen guayanés.

Por lo que se pudo conocer hasta el momento no ha habido contactos para una posible convocatoria para el mes de Octubre.

Lo que sí se puede confirmar es que así como estos cinco nombres han surgido como posibilidades, Haití buscaría otras opciones que puedan fortalecer a su equipo.

Partidos en Octubre en Eliminatorias Concacaf

  • 9-Octubre: Honduras v Costa Rica y Nicaragua v Haití
  • 13-Octubre: Honduras v Haití y Costa Rica v Nicaragua

