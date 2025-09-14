Es tendencia:
Costa Rica y Honduras en vilo: mientras se rumorea que Allain Saint-Maximin jugaría para Haití en las Eliminatorias, esto respondió su familia

Costa Rica y Honduras se mantienen atentos al futuro de Allain Saint-Maximin que involucra a la Selección de Haití.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Se rumorea que Allain Saint-Maximin jugaría para Haití
© Club AméricaSe rumorea que Allain Saint-Maximin jugaría para Haití

En los últimos días ha circulado en redes sociales un rumor que generó gran impacto: la supuesta posibilidad de que la selección de Haití intente convocar al delantero Allan Saint-Maximin, actual figura del América de México para disputar las Eliminatorias de Concacaf en donde Costa Rica y Honduras se mantienen en vilo.

Debido a que los abuelos de Allan Saint-Maximin son haitianos, la federación caribeña ve una oportunidad para acercarse al delantero y evaluar la posibilidad de sumarlo a su selección.

Ahora, en el marco de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde Haití comparte grupo con Costa Rica y Honduras, este movimiento representaría un golpe de peso en sus aspiraciones. Sin embargo, en las últimas horas trascendió otra información.

¿Allain Saint-Maximin jugará para Haití en las Eliminatorias?

Según una investigación realizada por Sport Passion Info, Allan Saint-Maximin no tendría vínculo directo con Haití, como se ha especulado en redes sociales. El medio contactó a un familiar del jugador del Club América, quien aclaró que su padre es originario de Guadalupe y su madre de Guyana, aunque mencionó que el bisabuelo paterno podría haber tenido lazos familiares con Haití.

America's French forward #97 Allan Saint-Maximin looks on during the warm up ahead of the Liga MX Apertura football match between Atlas and America at the Jalisco Stadium in Guadalajara, Jalisco state, Mexico on August 24, 2025. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)
Allain Saint-Maximin con el Club América
El portal también recordó que Saint-Maximin, exinternacional francés en categorías juveniles, ha desarrollado su carrera en clubes como Mónaco, Newcastle, Al Ahli y actualmente América de México. Sin embargo, hasta el momento no hay indicios de que el atacante tenga la intención de representar a la selección haitiana ni que haya confirmado públicamente esa posibilidad.

Así va Haití en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Haití no ha podido despegar en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y, tras dos jornadas disputadas, marcha en la tercera posición del Grupo C con dos puntos producto de dos empates.

Grupo C- Selección de Haití

Grupo C- Selección de Haití

El combinado caribeño ha marcado tres goles y recibido la misma cantidad, mostrando solidez ofensiva pero también fragilidades en defensa que lo mantienen sin victorias en el arranque del torneo.

