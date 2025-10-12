Honduras confirma a Concacaf el cambio de último momento para la ‘final’ contra Haití camino al Mundial 2026

Antes de cada partido, Concacaf tiene que aprobar el estadio donde se va a jugar en las Eliminatorias camino al Mundial de 2026. Con Honduras no ha sido la excepción y fue el único por ahora que en la misma fecha FIFA jugará en dos inmuebles distintos.

Primero lo hizo en el estadio Morazán de San Pedro Sula en el empate 0-0 ante Costa Rica, ahora le toca hacer en el Nacional Chelato Uclés ante Haití.

El inmueble capitalino ha sufrido un cambio o más una reparación ante los ojos de Concacaf. Esto horas previas al duelo contra los caribeños.

¿Qué cambio hizo Honduras para el partido del lunes contra Haití?

Pues según informaciones que llegan desde el país catracho, 32 lámparas led han sido instaladas en el Chelato Uclés previo al juego contra los caribeños.

La distribución que se indica es que por cada torre en el estadio, se pusieron ocho nuevas luces, esto debido a que varias de ellas estab en mal estado.

Honduras quiere que el juego contra Haití sea una verdadera fiesta y por eso se ha puesto manos a la obra para que todo quede listo para el lunes.

Ambas selecciones llegan con cinco puntos, con mejor diferencia el equipo caribeño que quiere dar el batacazo y apagar las aspiraciones de Honduras de clasificar al Mundial.

Honduras confirmó el cambio para enfretar a Haití. Foto: La Prensa