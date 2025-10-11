Edrick Menjívar recibe de Keylor Navas el gesto que pocos se dieron cuenta en Honduras y Costa Rica: por estas cosas toda Concacaf lo respeta

Donde pone un pie es admirado, él lo sabe y siempre muestra respeto a todas aquellas personas que lo arropan. Así ha sido la vida de Keylor Navas en cada país de Concacaf, donde le muestran su cariño.

La última visita que realizó el tico fue a Honduras, donde Costa Rica sacó un valioso empate 0-0 en sus aspiraciones camino a la Copa del Mundo 2026.

Navas Gamboa seguramente jugó su último encuentro en tierras catrachas y tras finalizar el partido se acercó a mediocampo y con mucho respeto comenzó a despedirse de cada uno de los jugadores de Honduras.

Lo especial fue captado con Edrick Menjívar, arquero de Olimpia, que es uno de los más criticados de la Bicolor y no tan querido por la afición si se puede decir así.

¿Qué hizo Keylor Navas con Edrick Menjívar y que quedó captado?

Pues resulta que ambos arqueros se encontraron y Keylor le dio un abrazo al guardameta de Olimpia, mostrando así su respeto por la labor que hace en la selección de Honduras.

Esta imagen no se ha viralizado mucho, pero destaca mucho la personalidad de Navas, ya que el propio Menjívar, como se ve en la foto, se recostó un poco sobre su hombro, validando su gesto.

Ni tres Champions League seguidas con el Real Madridle quitan la humildad a Navas, quien se tendrá que ver las caras una vez más contra Honduras en el cierre de las Eliminatorias, esto en el estadio Nacional de San José.

Recordemos que fue la primera vez que Menjívar lo enfrentó mano a mano, ya que en el repechaje para la Copa América, el titular fue Jonathan Rougier, Edrick se encontraba lesionado.

Keylor Navas mostrando respeto a Edrick Menjívar y viceversa. Foto: El Once.