Concacaf anuncia la peor noticia que Jeaustin Campos podía recibir a horas de que Real España visite a Municipal

El Real España se juega la vida este miércoles 13 de agosto en la Copa Centroamericana de Concacaf 2025. El equipo de Jeaustin Campos visita en Guatemala al Municipal con la obligación de sumar sus primeros tres puntos para mantener vivo el sueño de avanzar a la siguiente ronda.

La Máquina viene de descansar en la última jornada, pero en su debut sufrió un doloroso 4-2 como visitante ante Herediano, resultado que lo deja último en un Grupo B que también integran Diriangén de Nicaragua y Sporting San Miguelito de Panamá.

Del otro lado, el conjunto dirigido por Mario Acevedo tampoco llega en su mejor momento: acumula dos empates 1-1, primero contra el Cacique y luego ante San Miguelito, por lo que también está urgido de una victoria que lo meta de lleno en la pelea por la clasificación. El choque está programado para las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica) en el Estadio Manuel Felipe Carrera.

Jeaustin Campos está obligado a sacar puntos en Guatemala.

Concacaf lo confirma: Real España juega contra su historia

En la antesala del duelo, Concacaf compartió en su portal oficial una estadística que es lo último que Jeaustin Campos quería escuchar: la última vez que Municipal enfrentó a Real España, la historia terminó con un contundente triunfo 3-0 de los rojos, en septiembre de 2014 por la Copa de Campeones de la Concacaf.

Pero el dato no se queda ahí. Los antecedentes también revelan una racha que hiela la sangre de los aurinegros: “25 años del último triunfo del Real España ante el CSD Municipal”, sentenciaron desde la confederación.

Así lucía el equipo de Real España la última vez que ganó ante Municipal (Aficionados del Real España – Facebook).

Aquella victoria fue el 5 de noviembre del año 2000, en la Jornada 3 de la Copa Interclubes, con un marcador 3-2 en el estadio Morazán de San Pedro Sula. Ese día, Mario Orta firmó un hat-trick para los hondureños, mientras que Juan Carlos “El Tin” Plata descontó con un doblete para los escarlatas.

Este contexto pone una presión extra sobre el cuadro dirigido por Jeaustin Campos, que no solo necesita ganar para seguir con vida en la Copa Centroamericana, sino que debe romper un maleficio de más de dos décadas sin vencer al Municipal.

¿Cómo está Real España en el Grupo D?

En el Grupo B, el Cacique Diriangén de José Giacone lidera con 4 puntos en dos partidos, seguido por Herediano con 3 unidades. Más atrás aparecen Municipal con 2 puntos, Sporting San Miguelito con 1 punto y un partido menos, y en el último lugar Real España, sin unidades.