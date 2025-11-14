Jeaustin Campos lo marginó, llegó como figura a su siguiente equipo y ahora salió por la puerta de atrás

El delantero argentino Eduardo Matías Rotondi vuelve a vivir un capítulo amargo en su carrera tras confirmarse su salida de Cobán Imperial, apenas tres meses después de haber sido fichado como uno de los refuerzos principales del club. El exjugador de Real España no logró consolidarse en el futbol guatemalteco y nuevamente se marcha por la puerta de atrás.

La historia de Rotondi ha sido complicada desde el inicio de la temporada. En Honduras, el entrenador Jeaustin Campos decidió marginarlo de Real España al considerar que no cumplía con las expectativas deportivas. Aquella decisión derivó en la rescisión del contrato y en la búsqueda de un nuevo destino, que finalmente encontró en Guatemala con el equipo cobanero.

Matías Rotondi fracasa en su regreso a Guatemala

El atacante llegó a Cobán Imperial con expectativas altas, especialmente por el mal arranque que había tenido el club en el Torneo Apertura 2025. Sin embargo, su aporte nunca despegó. La junta directiva confirmó que el jugador participó en 10 partidos, acumulando 455 minutos, pero sin lograr una sola anotación, cifras que terminaron por sellar su destino.

El rendimiento del argentino se vio aún más relegado tras la llegada del técnico Sebastián Bini, quien optó por otras variantes ofensivas. Rotondi pasó de ser opción en el banquillo a no ser convocado, como ocurrió recientemente en el duelo frente a Comunicaciones, lo que evidenció que había perdido completamente la confianza del cuerpo técnico.

La directiva de los “Príncipes Azules” no dudó en ejecutar la rescisión de contrato, una medida que, aunque drástica, responde a la necesidad de mantener competitiva la plantilla en la lucha por los primeros lugares del certamen. Para Cobán, la prioridad es encontrar alternativas que sí puedan aportar regularidad y gol.

Mientras tanto, Rotondi deberá buscar nuevamente un destino que le permita retomar su nivel y estabilidad profesional. Su salida de Cobán Imperial marca otro episodio difícil en una temporada complicada, en la que las oportunidades no lograron convertirse en resultados dentro de la cancha.