Giro inesperado: Olimpia no puede creer lo que hizo Julián Martínez ante la oferta concreta que tiene de Portugal

Fútbol Centroamérica en EXCLUSIVA, adelantó que Julián Martínez se va de Olimpia directamente al fútbol de la primera división de Portugal.

El defensor de 21 años tiene las maletas hechas y aunque no se ha confirmado al equipo que va, muchos hablan del Nacional de Madeira donde ya jugaron los también catrachos Bryan Róchez y Wesly Decas.

Ahora, la decisión de Julián ya está tomada, una porque no estuvo convocado el pasado miércoles ante Hércules por la Copa Centroamericana y dos por lo que hizo en concreto este viernes con Olimpia.

¿Qué sucedió con Julián Martínez en Olimpia?

Martínez no se presentó al entrenamiento y eso ha generado mucho eco con su situación. La ausencia indica que no volverá al club y que alista maletas para viajar a Portugal.

Eduardo Espinel y sus dirigidos no se han detenido por esta situación y han querido darle la vuelta a la página, eso sí, el DT uruguayo ha mostrado su preocupación.

“Hay una preocupación no solo por un jugador que se vaya o lo de Pineda, elegimos el plantel este semestre pensando que estaban todos, el cuerpo técnico estamos evaluando porque nos preocupa que Olimpia exige y estas cosas no estaban en los planes, si nos proyectamos para el futuro cercano, hay eliminatoria donde tenemos jugadores, igual el Mundial Sub-17 y en la Sub-21, hay una preocupación”, aseguró.

Julián Martínez ha decidido marcharse de Olimpia al fútbol de Portugal.

Y agregó sobre el caso de Martínez: “Julián no pudo estar, pero por un tema de que no estaba en condiciones de jugar, en las próximas horas veremos qué acontece con él, viendo todo lo que se ha dicho, repito, no estaba en condiciones para jugar contra Hércules”.

Fútbol Centroamérica sigue trabajando en el nombre del equipo al que irá Julián, pero siempre manteniendo la cautela a no errar en la información. Pronto se conocerá el nuevo destino del defensor.

También hay que mencionar que Martínez rechazó ofertas de la MLS, porque su deseo es jugar en el fútbol de Europa.