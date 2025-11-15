Es tendencia:
“Más dinero”: Jeyland Mitchell reaparece con un mensaje polémico en Costa Rica tras ser borrado de La Sele por el Piojo Herrera

Después de ser borrado por Miguel Herrera en la Selección de Costa Rica, Mitchell reapareció con un nuevo mensaje.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El defensor se pronunció por primera vez.
Jeyland Mitchell fue uno de los futbolistas que sufrió la limpieza del Piojo Herrera en la Selección de Costa Rica. El defensor central no fue convocado para esta doble fecha FIFA, después de haber sido titular en la tercera jornada frente a Honduras en el empate 0-0.

La ausencia del ex Alajuelense llamó la atención de los aficionados costarricenses, ya que era un habitual convocado por el técnico mexicano. Pasó de ser titular ante la H en octubre a ni siquiera formar parte de la lista en este mes de noviembre.

Después de haber sido marginado del seleccionado, Mitchell no había dejado rastros en sus redes sociales hasta este sábado en el que dejó un polémico mensaje en su cuenta de Instagram y que sorprende a toda Costa Rica.

El mensaje de Jeyland Mitchell que sorprendió a Costa Rica tras ser borrado de La Sele

Tras compartir varias imágenes suyas, Jeyland dejó un mensaje en una de estas en las que aparenta estar decepcionado debido al contenido de la frase. “Más dinero, menos amigos”, reza el enunciado.

Además, dentro de las imágenes que publicó en su cuenta de Instagram, Mitchell compartió un recuerdo en el que posa junto a Paulo Wanchope cuando era niño. También posteó una foto en la que está entrenando con la Selección de Costa Rica.

Mientras La Sele se prepara para disputar el partido definitorio ante Honduras el próximo martes, el defensor central volverá a tener actividad el 23 de noviembre por la Bundesliga de Austria con el Sturm Graz.

