“No alinear a Keylor Navas”: FIFA impone una restricción que impacta a Costa Rica antes del clásico contra Honduras camino al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica se juega la vida este martes ante Honduras en el Estadio Nacional, en un duelo que definirá si la Tricolor mantiene vivas sus aspiraciones mundialistas o queda prácticamente fuera del camino rumbo a la Copa del Mundo 2026. En medio de la tensión previa al clásico centroamericano, surgió una noticia inesperada que involucra directamente a Keylor Navas.

Mientras La Sele se prepara para su partido más importante de los últimos años, Pumas de la UNAM, club del guardameta, enfrenta una limitación impuesta por la FIFA que podría modificar sus planes para el Play In de la Liga MX.

¿Cuál es la medida que FIFA tomó con Keylor Navas?

La recomendación del máximo organismo es clara: un jugador no debe disputar dos partidos en un lapso menor a 48 horas. Y ese es precisamente el problema.

El partido de Costa Rica termina el martes a las 21:00 horas, mientras que Pumas enfrenta a Pachuca el jueves a las 19:00 horas. Apenas 46 horas de diferencia. Según la normativa médica-deportiva de FIFA, lo ideal es que haya un descanso mínimo de 72 horas. Por lo tanto, “se le determinó a Pumas no alinear a Keylor Navas“.

Keylor Navas se perdería los Play In de México. (Foto: Getty Images)

La situación llega en el peor momento posible para Pumas, que no solo perdería a su arquero titular, sino que además enfrenta otras bajas por convocatoria internacional. A nivel interno, esta situación ha generado preocupación, ya que el equipo universitario pelea por su lugar en la Liguilla.

Publicidad

Publicidad

Además de Navas, Pumas tiene a otros seleccionados bajo el mismo escenario, aunque el caso del costarricense es el más mediático por su peso en el club y la importancia del partido de este martes con La Sele.

ver también David Faitelson dice todo lo que piensa sobre Costa Rica y destruye a Miguel Herrera: “Infame”

Mientras en México se preguntan si podrán contar con su portero, en Costa Rica la preocupación es otra: vencer a Honduras para mantener la esperanza de seguir en el camino mundialista. El futuro de Keylor para el jueves es un debate que, por ahora, queda fuera del radar tricolor.