Guatemala le pone una condición a Luis Fernando Tena para seguir en la Selección que podría cambiarlo todo: “Hay que ver si acepta”

Guatemala quedó sin posibilidades de clasificar a la máxima cita después de su más reciente derrota en las Eliminatorias al Mundial 2026. El gran sueño chapín volvió a derrumbarse. Les tocará volver a empezar y pensar de aquí a cuatro años.

Con la tristeza de sus aficionados, La Bicolor se despidió de sus chances tras caer ante Panamá por 3-2. El resultado puso muchas cuestiones en el ojo del huracán, como el trabajo de Luis Fernando Tena. Las dudas surgidas tomaron más fuerza.

Pese a esto y al descontento de algunos fanáticos, Tena habría recibido el visto bueno para seguir en su puesto. En medio de las conversaciones para oficializar su continuidad, trascendió la condición que la FFG le impondría. Un gran cambio.

Luis Fernando Tena podría seguir: el pedido de Fedefut para darle continuidad

Según informó el periodista Juan Carlos Gálvez, está todo dado para que el ciclo de Luis Fernando Tena continúe. Esto, siempre y cuando admita algunos cambios en su cuerpo técnico. Si cumple con las condiciones, tendría un periodo más.

Tena arribó a Guatemala para noviembre de 2021, con la mira puesta en cumplir la clasificación al Mundial 2026. No lo logró, pero su ciclo es visto está aprobado. Lleva 58 partidos dirigidos, con un promedio de 1,47 puntos por presentación.

“Es muy probable que Luis Fernando Tena siga siendo el técnico de la selección por un periodo más en las eliminatorias. Ojo que los dirigentes de la Federación, lo que quieren es moverle un poco su cuerpo técnico, a ver si eso lo acepta el Flaco“, dijo.

Eliminatorias al Mundial 2026: el último partido de Guatemala en la fase final

Después de haber perdido con Panamá, ahora el equipo de Tena se enfrenta a Surinam y en caso de ganar le daría una gran ayuda a los canaleros.

Guatemala vs. Surinam, 18 de noviembre | Estadio El Trébol