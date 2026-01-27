Giro inesperado en el futuro de Rodrigo Auzmendi tras el no de Boca Juniors: sería compañero de campeón del mundo

Luego del no de Boca por Rodrigo Auzmendi, durante las últimas horas han surgido rumores de que podría convertirse en nuevo jugador de Rosario Central; club con el que ya tiene negociaciones avanzadas.
De acuerdo a la información del periodista César Merlo, Rosario Central presentó una oferta para adquirir el 80 por ciento del pase; mientras discuten otros aspectos para cerrar su llegada.
“Rosario Central tiene negociaciones muy avanzadas con Banfield para comprar a Rodrigo Auzmendi. Hay una oferta para adquirir el 80% del pase y se discuten diversos aspectos para cerrar el trato”, escribió el periodista César Merlo.
De esta forma, Rodrigo Auzmendi se convertiría en nuevo compañero de Ángel Di María en el torneo de la primera división de Argentina que recientemente comenzó.
Estuvo cerca de Boca Juniors
Cabe recordar que, el futbolista de 25 años estuvo cerca de unirse a Boca Juniors. De hecho, el club Xeneize presentó diversas ofertas para hacerse del jugador, pero finalmente consideró que dos millones de dólares era un precio muy elevado.
Lo anterior considerando que el Banfield de Pedro Troglio adquirió al futbolista por 21 mil dólares, cláusula que le fue pagada a Motagua en Honduras.
Jugador con proyección
En Banfield, el delantero de 1.91 metros de estatura anotó cinco goles en el campeonato anterior. Mientras en Honduras anotó 24 goles en 49 partidos disputados.
Lo cierto es que, Pedro Troglio se convirtió en la mejor referencia de Rodrigo Auzmendi, razón por la que diversos clubes están interesados en hacerse de sus servicios.
Por su parte, Banfield se mantiene a la expectativa, ya que la venta de Auzmendi significaría resolver algunas deudas que el club posee y en un intento de estabilizar la economía.