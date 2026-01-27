No aparece: América envía la primera notificación a Concacaf que pone en alerta a Olimpia

El lunes, Concacaf comenzó a dar a conocer los listados de los clubes que estará en la Concachampions 2026 y uno de ellos es el América, rival del Olimpia.

Las Águilas han dado varios sorpresas en su primera lista, que no es la oficial, porque pueden haber modificaciones en los próximos días, pero ya hay una primera notificación.

La novedad es que América ha registrado a tres de sus jugadores que parecían estar fuera de la plantilla. Eso sí, a uno lo dejaron completamente fuera.

¿Quiénes son los tres jugadores de América que entraron en la lista?

El primero de ellos fue Víctor Dávila, quien tenía la posibilidad de irse a Colo Colo de Chile, pero aseguran que está cómodo en México.

Ya en segunda línea tenemos a Raúl Zúñiga. Diario Récord indica que no es del gusto de André Jardine, pero ha sido considerado para el partido contra Olimpia.

El último es Néstor Araujo, es un futbolista que aunque no ocupa plaza de extranjero también percibe un sueldo alto y no lo pueden costear algunos equipos a los que ha sido ofrecido.

Víctor Dávila, Raúl Zúniga y Néstor Araujo entraron en la lista del América.

Cabe recordar que esta no es la lista oficial, pero si una preliminar de lo que puede pasar para el juego ante Olimpia.

Ralph Orquín, el lateral izquierdo, no aparece en la lista y es una de las grandes bajas del América. Lo que informan desde México es que no renovaría con el equipo y que ya sacó su pasaporte extracomunitario como español ya no fue considerado en esta lista, lo que además confirma que en este semestre no tendrá minutos con el equipo como “castigo”.

Olimpia enfrenta al América en la ida de la primera ronda de la Concachampions 2026 el martes 03 de febrero en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Ralph Orquín es el único descarte por ahora.

La lista que perfila el América ante Olimpia

