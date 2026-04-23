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Giro inesperado con Erick Puerto en Honduras: la noticia que cambia todo para Olimpia y su futuro en Platense

El delantero hondureño es uno de los goleadores del torneo y su buen momento podría provocar que salga de Platense en el próximo mercado de fichajes.

José Rodas

Por José Rodas

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Erick Puerto suma siete anotaciones en lo que va del Clausura 2026. Foto: La Prensa.
Erick Puerto suma siete anotaciones en lo que va del Clausura 2026. Foto: La Prensa.

Erick Puerto es uno de los delanteros que más ha pedido la afición de Olimpia como un posible refuerzo para la próxima temporada. Su buen rendimiento en el torneo local, lo pone como uno de los más apetecidos.

En el actual Clausura 2026 suma siete anotaciones y su rendimiento desde la temporada anterior, lo convirtió en el más destacado de Platense, tanto que clubes de Liga Nacional y del exterior, mostraron interés.

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Sin embargo, desde Olimpia los planes parecen diferentes. El reporte del periodista Marco Antonio Banegas revela que Puerto es más un pedido de la afición que deseo de la directiva.

“No creo que fuera opción Puerto, es más deseo nuestro que de la directiva”, escribió Banegas.

El panorama desde el club merengue parece indicar que el argentino Nicolás Martínez es una de las opciones para reforzar el ataque. Otros de los nombres que suenan son el regreso de Anthony Lozano y Alberth Elis.

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En el caso del “Choco” Lozano, su retorno a Olimpia parece más complejo, el jugador tiene como objetivo seguir en el extranjero y la MLS es uno de sus destinos predilectos.

Ante ese panorama, Erick Puerto podría encontrar club en la MLS Next Pro, al igual que su compañero Samuel Pozantes que también saldrá del Tiburón, según el reporte de Álvaro de la Rocha.

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