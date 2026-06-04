Renunció a la Selección de México y ahora sueña con clasificar al Mundial Sub-20 con Guatemala: “Hace el cambio”

La Selección de Guatemala podría estar cerca de sumar un nuevo talento a sus filas. Se trata de Omar Bolaños, joven mediocampista de 18 años perteneciente al Houston Dynamo, quien ha iniciado el proceso para cambiar de federación y convertirse en elegible para representar a la azul y blanco tras su paso por las categorías menores de México.

ver también Guatemala vuelve a perder, ahora ante República Checa: Resumen y goles

Nacido en Los Ángeles, California, y con triple nacionalidad, Bolaños tomó la decisión de buscar una nueva oportunidad a nivel internacional luego de dejar de ser considerado por las selecciones juveniles mexicanas. El volante considera que su futuro puede estar ligado al fútbol guatemalteco, donde espera abrirse camino primero en las categorías inferiores y posteriormente en la selección mayor.

Omar Bolaños apuesta por Guatemala

El futbolista ya tuvo experiencia con la Selección de México Sub-17, con la que disputó el Campeonato Concacaf Sub-17 y varios encuentros amistosos. En total acumuló 139 minutos repartidos en tres partidos oficiales, mostrando condiciones que lo llevaron a ser considerado como una de las promesas de su generación.

Tweet placeholder

Sin embargo, desde febrero de 2025 dejó de recibir convocatorias por parte del combinado azteca, situación que lo llevó a analizar otras opciones. Fue entonces cuando decidió iniciar los trámites correspondientes para realizar el cambio de nacionalidad deportiva y ponerse a disposición de Guatemala en futuras convocatorias.

La intención del joven mediocampista es integrarse al proyecto encabezado por Sebastián Bini en la Selección Sub-20, con el objetivo de disputar el Campeonato de Concacaf y demostrar que tiene las condiciones para convertirse en una alternativa importante para el fútbol guatemalteco en los próximos años.

Publicidad

Publicidad

ver también De regreso a la Liga Nacional: Guatemala se queda sin un legionario para la temporada 2026-2027

Actualmente, Omar Bolaños forma parte de la estructura del Houston Dynamo, donde está registrado con la academia del club y ha tenido participación en la MLS Next Pro durante las temporadas 2024 y 2025. Su posible incorporación representaría una apuesta de futuro para Guatemala, que continúa trabajando en la captación de talento con raíces chapinas alrededor del mundo.