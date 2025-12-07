Revés desde Unafut: Saprissa recibe el mensaje que pone en ventaja a Alajuelense en la definición del Apertura 2025

La jornada 18 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica aún no termina, pero tanto Liga Deportiva Alajuelense como el Deportivo Saprissa ya cerraron su participación en la fase regular.

Los morados lo hicieron el viernes con un opaco 0-0 ante Sporting, mientras que los manudos completaron su tarea el sábado por la noche con una victoria por 2-0 visitando a San Carlos.

Con ese triunfo, la Liga de Óscar “Machillo” Ramírez dejó clara su hegemonía: alcanzó los 40 puntos y le sacó seis de ventaja a Saprissa, que terminó como escolta con 34 unidades.

La 41 empieza a complicarse

El panorama en Tibás dista de ser ideal. Alajuelense, que disputó la fase regular mientras afrontaba también la Copa Centroamericana, ya tiene asegurado su lugar en una eventual Gran Final. El Monstruo, en cambio, está obligado a ganar la fase final para poder retar a los rojinegros por el título.

Tras la victoria rojinegra en Ciudad Quesada, la Unafut publicó en sus redes un mensaje que cae pesado en Tibás: “Liga con L de líderes y listos para las semifinales del Apertura 2025”.

Esta sentencia les recuerda a los morados que se quedaron a un paso del liderato y partirán en desventaja en la recta definitoria de la temporada. Mientras tanto, en Alajuela ya sueñan con romper la sequía que arrastran desde 2020 y celebrar, por fin, la tan ansiada estrella 31.

Los rivales de Saprissa y Alajuelense en semifinales

Aunque todo se terminará de definir este domingo con los duelos Cartaginés vs. Liberia y Herediano vs. Pérez Zeledón, el panorama actual deja a la Liga enfrentando a los Coyotes y a Saprissa midiéndose con los brumosos.

Lo que sí está garantizado es que ambos gigantes cerrarán la semifinal como locales, un detalle que siempre pesa en instancias decisivas. Y si llega a la final, Alajuelense definirá la serie en el Morera Soto, sin importar el adversario.