Qué pasa si Liberia gana, empata o pierde ante Cartaginés en la última fecha del Apertura 2025

La última fecha del Apertura 2025 encuentra a Municipal Liberia en zona de clasificación, instalado en el cuarto lugar con tres puntos de ventaja sobre Herediano y Pérez Zeledón, que además se enfrentarán entre sí.

El equipo pampero depende de sí mismo: lo que haga en su visita a Cartaginés puede sellar definitivamente su boleto a semifinales o dejar la puerta abierta para un milagro florense o sureño. A diferencia de sus perseguidores, el conjunto de José Saturnino Cardozo sabe que con sumar le alcanza para estar entre los cuatro mejores; el verdadero problema aparece únicamente si pierde.

Qué pasa si Liberia gana o empata ante Cartaginés

Si Liberia derrota a los brumosos, se clasifica de manera automática a semifinales, sin necesidad de mirar otros resultados. Esa victoria garantizaría que Herediano y Pérez Zeledón queden, como mínimo, a tres unidades de distancia.

Además, los Coyotes superarían al propio Cartaginés en la tabla y se ubicarían en el tercer puesto, lo que los llevaría a enfrentarse a Saprissa en la serie semifinal. En ese escenario, tanto Herediano como Pérez Zeledón quedarían fuera de la lucha independientemente de su marcador.

El destino de Liberia está en sus propias manos (Municipal Liberia).

El empate también le sirve a Liberia. Con un punto más, los dirigidos por Cardozo se vuelven inalcanzables para florenses y sureños, incluso si alguno de ellos gana su partido. En ese caso, Liberia mantendría el cuarto lugar y se cruzaría con el líder, Alajuelense, en las semifinales.

Qué pasa si Liberia pierde ante Cartaginés

El único escenario realmente peligroso aparece si Liberia cae derrotado en Cartago. Si Herediano y Pérez Zeledón empatan, ambos solo sumarán un punto y seguirán a dos unidades de los pamperos, que aun con la derrota conservarían el cuarto lugar y el pase a semifinales para medirse con Alajuelense.

Liberia puede clasificar incluso en caso de perder hoy (Municipal Liberia).

Pero si en el sur hay un ganador, la historia cambia: el vencedor alcanzará en puntos a Liberia y el último cupo se definirá mediante los criterios de desempate del campeonato. En resumen, Liberia solo corre riesgo real si pierde y, además, hay un equipo que gane el duelo entre Herediano y Pérez Zeledón.

¿A qué hora juega Cartaginés vs. Liberia y cómo verlo en vivo?

El partido entre Cartaginés y Liberia, correspondiente a la fecha 18 del Torneo Apertura 2025, se disputará este domingo 7 de diciembre, a las 4:00 p.m. en el Estadio José Rafael “Fello” Meza. El juego será transmitido por FUTV, tanto en su señal de televisión como en sus plataformas digitales.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025