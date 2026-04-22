Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Getsel Montes da la noticia que más beneficia a Herediano para el Clausura 2026 en Costa Rica y pone de rodillas a todos

El defensor central Getsel Montes le dio a Herediano una de las mejores noticias en pleno Clausura 2026 en Costa Rica.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
El hondureño Getsel Montes fue el protagonista de la fecha en Costa Rica. Foto: X @csherediano1921.
El hondureño Getsel Montes fue el protagonista de la fecha en Costa Rica. Foto: X @csherediano1921.

Getsel Montes fue el héroe de la jornada 17 del Clausura 2026 para el Herediano en la liga de Costa Rica al anotar el gol que les dio el triunfo 1-0 sobre el Pérez Zeledón.

La anotación del defensor catracho se dio a los 66 minutos tras la ejecución de un tiro de esquina que terminó con la acrobática definición de Getsel Montes, cuyo gol es el segundo en el torneo.

José Francisco Molina enfrenta sorpresivo aviso que altera sus planes de convocatoria para el amistoso ante Argentina

ver también

José Francisco Molina enfrenta sorpresivo aviso que altera sus planes de convocatoria para el amistoso ante Argentina

Más allá del gol del exdefensor de Real España, el triunfo de Herediano sobre Pérez Zeledón los convierte en líderes absolutos e inalcanzables del torneo con 37 unidades a falta de una fecha para que culminen las vueltas regulares.

“El Team” le saca una ventaja de siete unidades a Municipal Liberia que está en la segunda posición con 30 puntos, seguido de Cartaginés con 29. Mientras Saprissa es cuarto con 28 y Alajuelense quinto con 23.

Las cifras de Herediano en las vueltas regulares lo han colocado como uno de los clubes favoritos para el título tras sumar 12 triunfos, un empate y cuatro derrotas.

Paulo Wanchope sorprende a Honduras con un impensado mensaje que involucra a Olimpia, eterno rival de Saprissa en Centroamérica

ver también

Paulo Wanchope sorprende a Honduras con un impensado mensaje que involucra a Olimpia, eterno rival de Saprissa en Centroamérica

De esta forma, Getsel Montes también leventa la mano para una posible convocatoria a la Selección de Honduras en el nuevo proceso que encabeza el DT José Francisco Molina.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Herediano se acerca al castigo que podría entregarle a Saprissa el primer lugar del Clausura
Costa Rica

Herediano se acerca al castigo que podría entregarle a Saprissa el primer lugar del Clausura

Pérez Zeledón vs. Herediano: a qué hora y dónde ver el partido
Costa Rica

Pérez Zeledón vs. Herediano: a qué hora y dónde ver el partido

Cómo está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica
Costa Rica

Cómo está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica

Marcel Hernández lanza la crítica más feroz y expone el gran problema de Saprissa, LDA y Cartaginés
Costa Rica

Marcel Hernández lanza la crítica más feroz y expone el gran problema de Saprissa, LDA y Cartaginés

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo