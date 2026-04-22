Getsel Montes da la noticia que más beneficia a Herediano para el Clausura 2026 en Costa Rica y pone de rodillas a todos

Getsel Montes fue el héroe de la jornada 17 del Clausura 2026 para el Herediano en la liga de Costa Rica al anotar el gol que les dio el triunfo 1-0 sobre el Pérez Zeledón.

La anotación del defensor catracho se dio a los 66 minutos tras la ejecución de un tiro de esquina que terminó con la acrobática definición de Getsel Montes, cuyo gol es el segundo en el torneo.

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Más allá del gol del exdefensor de Real España, el triunfo de Herediano sobre Pérez Zeledón los convierte en líderes absolutos e inalcanzables del torneo con 37 unidades a falta de una fecha para que culminen las vueltas regulares.

“El Team” le saca una ventaja de siete unidades a Municipal Liberia que está en la segunda posición con 30 puntos, seguido de Cartaginés con 29. Mientras Saprissa es cuarto con 28 y Alajuelense quinto con 23.

Las cifras de Herediano en las vueltas regulares lo han colocado como uno de los clubes favoritos para el título tras sumar 12 triunfos, un empate y cuatro derrotas.

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De esta forma, Getsel Montes también leventa la mano para una posible convocatoria a la Selección de Honduras en el nuevo proceso que encabeza el DT José Francisco Molina.

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