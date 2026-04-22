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Paulo Wanchope sorprende a Honduras con un impensado mensaje que involucra a Olimpia, eterno rival de Saprissa en Centroamérica

El ahora entrenador costarricense envió un mensaje al eterno rival de Saprissa y lanzó su opinión sobre lo que deben hacer en la Liga de Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

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Paulo Wanchope ahora labora en ESPN Centroamérica como comentarista. Foto: La Nación.
Paulo Wanchope ahora labora en ESPN Centroamérica como comentarista. Foto: La Nación.

Olimpia se ha convertido en el amo y señor del fútbol de Honduras durante los últimos años; provocando que las autoridades de Liga Nacional realicen cambios en los formatos con el objetivo de mejor la competitividad.

Sin embargo, el cuadro merengue es el actual bicampeón del fútbol hondureño y desde la perspectiva de Paulo Wanchope, el formato no mejora el nivel de un campeonato, en este caso el de Honduras.

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Las palabras de Wanchope

En ese sentido, el exjugador tico consideró que se debe centrar más en el trabajo con los jóvenes y es en la cancha donde se debe subir el nivel.

“En toda Centroamérica, pues se está tratando como de ver cuál es la fórmula para que el rendimiento sea mejor, para que el fútbol sea más atractivo. Y yo siempre he dicho que, independientemente del formato, hay que centrarse mucho en el método de trabajo, hay que enfocarse mucho en cómo estamos formando a nuestros jóvenes y subir el nivel en la cancha”, dijo Wanchope en ESPN.

Al mismo tiempo, añadió que la evolución se debe dar a nivel administrativo de los clubes, en la preparación de entrenadores con el objetivo de formar jugadores con un mejor nivel.

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“El formato sí tiene que ver, el formato tiene que ver muchísimo, pero también las organizaciones, los clubes, cómo se organizan, cómo se administran y cómo dedican ese tiempo para que todos los entrenadores se puedan capacitar y puedan estar mejor preparados, para que nuestros jóvenes estén en mejor nivel”, opinó el exdelantero de Saprissa.

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