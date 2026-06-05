El cuadro rojiamarillo hizo oficial su salida y ahora el futbolista ya arregló contrato para seguir en Europa.

Después de haber estado durante una temporada con el Club Sport Herediano, Jurguens Montenegro rápidamente dejó de pertenecer a la institución rojiamarilla. El delantero tenía contrato hasta el 2027, pero el club comunicó días atrás su salida.

Ahora, el ex Alajuelense tiene todo listo para continuar su trayectoria en el Viejo Continente. Montenegro regresará a Albania, donde ya fue campeón vistiendo la camiseta del Egnatia de la Superliga de dicho país.

Según la información del periodista Kevin Jiménez, “firmará por dos años” justamente con el equipo en el que conquistó dos títulos en la temporada 2023-2024. Levantó la Copa de Albania y la Superliga de Albania. En esta etapa, Montenegro estuvo apenas un semestre.

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Ahora, en este nuevo ciclo, tendrá la oportunidad de sumar muchas participaciones más teniendo en cuenta el tiempo que tendrá de contrato. En aquel entonces, había sido cedido desde la Liga Deportiva Alajuelense por media temporada.

Jurguens Montenegro los denunció por amaño y ahora volverá al club

Su salida después de haber sido campeón quedó marcada por una insólita situación. El oriundo de Puntarenas supo que en ese mismo torneo se iba a dar un caso de amaño y no quiso ser parte. Por eso, presentó una denuncia ante la FIFA y decidió no volver por cuestiones de seguridad. Ahora, volverá a representar al mismo equipo.

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“Algunos de la Junta Directiva dijeron que teníamos que perder 1 por 0 y pasó como ellos dijeron. Algunos compañeros tuvieron para hacer gol, fue muy evidente. Me parece casualidad que ayer tuve un contacto con el presidente, ellos quieren que regrese sabiendo que tienen una denuncia o una demanda encima. No entiendo para qué quieren que uno regrese, pero por temas de seguridad no voy a regresar“, relató Montenegro años atrás de ese momento.

En resumen

Jurguens Montenegro dejó de pertenecer al Club Sport Herediano tras una temporada.

dejó de pertenecer al Club Sport Herediano tras una temporada. El delantero regresará a Albania para jugar dos años con el Egnatia.

El jugador de 25 años había denunciado previamente al club albano ante la FIFA por amaño.