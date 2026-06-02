“Es pupilo mío”: Mambo Núñez respondió si Alejandro Bran podría ir a Herediano tras ser separado de Alajuelense

Víctor "Mambo" Núñez habló sin rodeos sobre la situación de Alejendro Bran, a quién conoce desde que era pequeño y jugaba en Herediano.

Liga Deportiva Alajuelense sigue definiendo qué hacer con Alejandro Bran. El mediocampista ya fue separado del primer equipo por el caso de indisciplina de público conocimiento —que también le costó su lugar en La Sele—, pero tiene contrato con la institución hasta diciembre de 2027 y las partes trabajan en encontrarle un nuevo destino en el extranjero.

Actualmente, Bran no forma parte de la pretemporada que inició el 1 de junio. Así lo confirmó un peso pesado de la Junta Directiva del club, León Weinstock, quien dio a entender que ya le buscan reemplazante. Y uno de los nombres que suena con fuerza en las últimas horas es el de Roan Wilson.

El periódico La Nación dio a conocer que equipos del fútbol costarricense preguntaron por el volante de 25 años, pero su intención es volver a jugar fuera del país. Ya lo hizo tiempo atrás, cuando pasó de Club Sport Herediano a Minnesota United (MLS) y Burton Albion (Inglaterra).

Sin embargo, un interrogante que se hacen muchos aficionados es si Bran podría volver a jugar en el Team teniendo en cuenta la relación cercana que tiene con el presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto. Y este martes, el ex goleador Víctor “Mambo” Núñez descartó esa posibilidad en el programa Teléfono Rojo.

Mambo Núñez no ve a Alejandro Bran en Herediano

“No creo. Jafet es una gran persona y estima mucho a Alejandro y yo sé que está esa relación abierta entre ellos dos. Yo he estado en el medio… Y esta vez llamé a Soto y me dijo: ‘No me diga que quiera que contrate a Bran’. Le hago yo ‘no, no, Soto, nada más hablar de Alejandro’. Me dice: ‘Usted sabe que estimamos mucho a Bran, que siempre él va a tener las puertas abiertas pero es un momento muy difícil de la carrera de él, hay que ver qué va a pasar’. Jafet es muy maduro en esas cosas”, afirmo Núñez.

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“Si hay alguien que habló con Bran después de lo que pasó es Jafet. Y sin decir ‘véngase para Heredia’. No, no, él habló como amigo, estoy seguro“, añadió el ex integrante del cuerpo técnico de Soto, antes de abordar el caso del jugador desde un lado paternalista, ya que lo conoce desde que era un niño.

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El consejo de Mambo Núñez para Bran

Núñez manifestó que el volante cambió de actitud en los últimos años: “Bran es pupilo mío. ‘Huevo’, Alejandro, Dayron Sánchez, Ronnier Bustamente… Yo conozco a Bran y siempre fue tranquilo, lastimosamente no sé qué encontró en el camino que se desvió. Lastimosamente, ahora están las redes sociales, está la gente invivible… Yo no voy a quitarle la responsabilidad a Bran, pero sí es muy duro ver a alguien con tanto futuro que le estén pasando estas cosas”.

“Yo conozco a los papás, conozco a la hermana, conozco a los primos, a un montón de gente que desde pequeño siempre lo llevamos de la mano. Pero bueno, hay cosas en la vida que uno tiene que afrontar y dar la cara. Yo creo que Alejandro sabe que las cosas que viene haciendo no son buenas. Primero tiene que quitarse ese pelo amarillo que tiene, él no es un gánster, es un jugador de fútbol. Él tiene que aprender. Ahora sabe que va a comenzar desde cero. Y tiene que sobrellevar esa carga de aquí hasta que deje el fútbol“, cerró.

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En síntesis

Tras ser separado de Alajuelense por indisciplina, la directiva le busca un nuevo destino en el extranjero a Alejandro Bran .

. Víctor “Mambo” Núñez reveló que conversó con Jafet Soto y descartó el regreso del volante al Team, asegurando que aunque le tienen un gran aprecio, no es el momento para ficharlo .

. Núñez, quien se definió como mentor de Bran, le aconsejó cambiar de actitud, empezar desde cero y “quitarse ese pelo amarillo” tras recordarle que es un futbolista y no un gánster.